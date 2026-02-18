Pedro Blanco anima a las familias afectadas por las borrascas a solicitar las ayudas del Gobierno

Imagen de archivo de transeúntes protegiéndose de la lluvia en A Coruña. ANGEL MANSO

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, animó este miércoles a todas las familias que sufrieron daños materiales o personales a causa de las sucesivas borrascas de las últimas semanas a solicitar las ayudas que contempla el Real Decreto 307/2005. Estas subvenciones, cuya cuantía varía en función de la gravedad de los daños, pueden solicitarse en el plazo de un mes desde el día siguiente a la finalización del hecho causante y serán tramitadas por la Delegación y las Subdelegaciones de la Xunta.

Pedro Blanco aprovechó para poner en valor el compromiso y la sensibilidad que demuestra el Gobierno de España con Galicia y con todas las personas, concellos y empresas que fueron dañadas por los constantes temporales. «Unha vez máis, mobilízase investimento real, con rapidez, para a recuperación de explotacións agrarias, infraestruturas municipais, pequenas empresas e bens particulares», remarcó.

Para llegar a toda la ciudadanía de manera efectiva, la Delegación del Gobierno en Galicia remitió cartas a todos los concellos gallegos para informarles sobre la existencia de estas ayudas y el proceso a seguir para solicitarlas. También envió el Real Decreto 307/2005, del 18 de marzo, por el que se regulan las subvenciones destinadas a atender necesidades derivadas de situaciones de emergencia o de naturaleza catastrófica.

El delegado recordó que, en esta ocasión, la declaración de Galicia como Zona Gravemente Afectada por una Emergencia es excepcional porque la Xunta no elevó el nivel de alerta más allá de la preemergencia, «pero o Goberno de España non permite que os galegos e as galegas queden atrás por cuestións administrativas», indicó.

Los beneficiarios de las subvenciones que contempla el Real Decreto 307/2005 pueden ser unidades familiares o de convivencia económica, corporaciones locales, personas físicas o jurídicas o comunidades de propietarios. Toda la información sobre los requisitos, las cuantías y la concesión de las ayudas puede consultarse en el sitio web de la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior.