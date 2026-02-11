El octavo temporal del año provoca estragos en toda Galicia: cortes en la carretera, árboles caídos y desprendimientos de tierra

1/34 Así quedó la cubierta de la piscina de Abegondo. C.A. 2/34 La cubierta quedó volcada sobre parte del cierre. C.A. 3/34 Imagen de la cubierta que se desprendió en Abegondo. C.A. 4/34 Imagen de dos de los paneles que se desprendieron. C.A. 5/34 La joven quedó encajada entre el tronco y el volante Emerxencias de Cuntis 6/34 El árbol llegó prácticamente a partir en dos el coche Emerxencias de Cuntis 7/34 El tronco cayó sobre la calzada por el viento en la zona de San Clemente de César Emerxencias de Cuntis 8/34 La joven, de 20 años, quedó encajada entre el tronco y el volante Emerxencias de Cuntis 9/34 Un pino de tres mil kilos cayó sobre su coche Emerxencias de Cuntis 10/34 Fuerte oleaje en Meirás. kiko delgado 11/34 Fuerte oleaje en Meirás. kiko delgado 12/34 Fuerte oleaje en Meirás. kiko delgado 13/34 Acceso cortado al faro de Punta Frouxeira, en Valdoviño. kiko delgado 14/34 Un árbol caído sobre la vía del tren obligó a suspender el tráfico ferroviario en Ortigueira. GES ORTIGUEIRA 15/34 XOAN CARLOS GIL 16/34 Imagen del estado en el que quedó la vivienda en O Morrazo Oscar Vázquez 17/34 Perspectiva de la zona del derrumbe en O Morrazo Óscar Vázquez 18/34 Acceso a la vivienda sobre la que cayó parte del talud, cerrado por la policía local Óscar Vázquez 19/34 Imagen de la zona tras el desplome de las tierras Óscar Vázquez 20/34 Imagen del estado en el que quedó la vivienda en O Morrazo Oscar Vázquez 21/34 Las aguas del Veronza y el Avia han inundado algunas zonas de la capital de O Ribeiro SANTI M. AMIL 22/34 Las aguas del Veronza y el Avia han inundado algunas zonas de la capital de O Ribeiro SANTI M. AMIL 23/34 Las aguas del Veronza y el Avia han inundado algunas zonas de la capital de O Ribeiro SANTI M. AMIL 24/34 Las aguas del Veronza y el Avia han inundado algunas zonas de la capital de O Ribeiro SANTI M. AMIL 25/34 Las aguas del Veronza y el Avia han inundado algunas zonas de la capital de O Ribeiro SANTI M. AMIL 26/34 Las aguas del Avia y el Veronza han anegado el entorno del instituto de Ribadavia SANTI M. AMIL 27/34 Las aguas del Avia y el Veronza han anegado el entorno del instituto de Ribadavia SANTI M. AMIL 28/34 Colas en Alvedro este miércoles por la tarde por los desvíos y cancelaciones a causa del temporal Eduardo Pérez 29/34 Colas en Alvedro este miércoles por la tarde por los desvíos y cancelaciones a causa del temporal Eduardo Pérez 30/34 Colas en Alvedro este miércoles por la tarde por los desvíos y cancelaciones a causa del temporal Eduardo Pérez 31/34 Colas en Alvedro este miércoles por la tarde por los desvíos y cancelaciones a causa del temporal Eduardo Pérez 32/34 Colas en Alvedro este miércoles por la tarde por los desvíos y cancelaciones a causa del temporal Eduardo Pérez 33/34 Colas en Alvedro este miércoles por la tarde por los desvíos y cancelaciones a causa del temporal Eduardo Pérez 34/34 Estado que presenta el paseo de la playa de O Ézaro tras los últimos temporales ANA GARCÍA

El mal tiempo continúa dejando sus consecuencias en la comunidad con la borrasca Nils. La actividad de estos meses de mal tiempo no tiene precedentes. Este es el decimocuarto ciclón nombrado y el octavo desde el 1 de enero del 2026. Hasta las 18.00 horas de ayer miércoles, el 112 de Galicia registró más de 300 incidencias relacionadas con la meteorología adversa en la comunidad. Las más numerosas fueron las caídas de árboles en las vías de circulación, con 104 casos registrados. Los efectos de dicha borrasca se han notado, sobretodo, en Pontevedra, que ha sido la provincia más afectada con 129 incidencias registradas. En Caldas, una joven de 20 años consiguió salir con vida tras la caída de un pino de tres mil kilos sobre su coche. Quedó encajada entre el palo y el volante. Fue desplazada al hospital pero, en principio, no estaba grave. Otra de las consecuencias ha tenido lugar en Gondomar, donde un talud se ha desplomado obligando a cortar la autopista Vigo-Baiona durante, al menos, una semana.

En otra carretera de las Rías Baixas, en O Morrazo, un desprendimiento registrado a la altura de Moaña terminó con un hombre de 63 años herido. Según ha indicado la Guardia Civil, el derrumbe se produjo en un talud próximo a la vía y afectó a una vivienda situada en el lugar de Xalde de Arriba. Como consecuencia del incidente, el herido fue trasladado a un centro hospitalario. Otro desprendimiento, esta vez de un material de impermeabilización en el túnel de Neira de Rei, en la A-6, en Baralla, obligó a la DGT a cortar la autovía en sentido A Coruña durante al menos 13 kilómetros, entre Baralla y Becerreá, con lo que la circulación de vehículos, de momento, se tiene que realizar por la calzada en dirección a Madrid.

Galicia, ante el espejo de sus suelos: cuando la tierra ya no puede más Pablo Núñez

La segunda provincia con más casos registrados este miércoles fue A Coruña, con más de 100 incidencias —101 en total—. En Abegondo, la fuerza del viento levantó la cubierta de la piscina municipal, situada en San Marcos, frente al centro médico de la localidad. La estructura quedó totalmente destrozada, cayendo parte de ella en el camino trasero, sin causar daños personales, según destacaron desde el consistorio. Los transportes aéreos no se libran tampoco de los efectos de Nils. En A Coruña, en el aeropuerto de Alvedro las intensas rachas de viento obligaron a desviar dos vuelos y a cancelar otro. Una de las conexiones afectadas tuvo que volver de regreso a Madrid. La que procedía de Londres se fue para el aeropuerto de Santiago de Compostela.

El mal tiempo y las fuertes rachas de viente provocaron el cierre un tramo de la tercera ronda y múltiples salidas de los servicios de emergencia. La sala de pantallas de la Policía Local indicó que se cerró la tercera ronda, en sentido salida y desde la glorieta del Pavo Real, tras detectarse problemas de estabilidad en un pórtico de señalización. La previsión es que este jueves, alrededor de las 9.00 horas, se proceda al desmontaje de la estructura

Una joven de 20 años salva su vida en Caldas tras caer sobre su coche un pino de tres mil kilos

María Hermida

Una joven de 20 años, vecina de Caldas de Reis, sufrió este miércoles un accidente de tráfico al que solo se le puede poner el adjetivo de increíble. Cayó sobre el vehículo que conducía un pino de enormes dimensiones, el árbol llegó prácticamente a partir en dos el coche y, afortunadamente, no se llevó su vida por delante. De hecho, aunque fue desplazada al hospital de Pontevedra, aparentemente no tenía daños graves. A quienes la socorrieron le dio la sensación de que era peor la ansiedad que le generó el choque que los daños físicos. De hecho, tras el susto que se llevó al volante, no paraba de llorar: «A rapaciña choraba e choraba porque non daba saído do coche. Iso foi o que ela mesma lle dixo ao 112. Despois intentamos calmala, pero choraba e chamaba pola súa nai», dijeron quienes le prestaron auxilio y la rescataron del amasijo de hierros en el que quedó convertido su automóvil.

Todo ocurrió sobre las tres de la tarde de este miércoles, en el que la provincia de Pontevedra está sufriendo un viento muy fuerte, así como continuos aguaceros debido a los efectos de la borrasca Nils. Quizás a consecuencia de una de esas ráfagas que apenas permiten caminar con normalidad por la calle, ese árbol de enormes dimensiones se desplomó sobre la carretera en la carretera EP-8002, en el lugar de San Andrés de César, en Caldas de de Reis. La mala suerte quiso que en ese momento pasase por allí una joven de 20 años al volante de un coche de la marca Dacia de color azul. Venía de trabajar y estaba cerca del lugar donde vive. Pero su paso quedó interrumpido cuando el tronco tronzó su coche. La joven, que estuvo consciente en todo momento, llamó ella misma al 112 porque tenía dificultades para poder salir del vehículo.

Cuando llegaron los medios de emergencia les contó que milagrosamente había logrado quedar encajada entre el tronco y la parte de adelante del coche, que el árbol fue cayendo sobre el reposacabezas y tumbó los asientos. Fue cuestión de milímetros que no se llevase ella la peor parte del accidente.

Los servicios de emergencia la desplazaron hasta el hospital. Acudieron al accidente Emerxencias de Cuntis, Protección Civil y Policía Local de Caldas de Reis. Igualmente, también acudieron los Bombeiros de O Salnés y un destacamento de la Guardia Civil de Tráfico. Todos los efectivos estaban impresionados con la suerte que tuvo la joven para librarse del impacto del pino, cuyo tronco pesa unos tres mil kilos.

El corte de la autopista Vigo-Baiona por derrumbe durará al menos una semana

C. P.

La autopista AG-57 que une Vigo con Baiona, permanecerá cortada en sentido a la villa real durante, al menos, una semana en el punto en el que se produjo el derrumbe de un talud a la altura de la parroquia gondomareña de Vincios. Fuentes de la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas de la Administración gallega señalan que tras un análisis del terreno realizado hoy por técnicos autonómicos se detectó que el problema que originó el derrumbe se encuentra en la parte alta del propio talud. La inestabilidad del terreno, por su altura y composición, obligará a avanzar poco a poco en la consolidación de la ladera reforzándola desde su parte inferior. El terreno que se cayó sobre el arcén de la autopista y que invadió mínimamente la calzada, estaba reforzado con una capa de cemento en varias zonas, lo que no fue suficiente para evitar su desploma tras las intensas lluvias caídas en las últimas semanas.

Los técnicos de la consellería estiman que el corte de los dos carriles afectados sentido hacia Baiona, y el consecuente desvío del tráfico por uno de los existentes hacia Vigo, se mantendrá por lo menos una semana, pues indica la Xunta que será necesario ocupar en la zona parte de la calzada para desplegar la maquinaria necesaria, además de garantizar la movilidad de los camiones y operarios que trabajarán en el refuerzo.

«Seguiremos informando dos avances e pedimos disculpas polas incomodidades que poidan producir aos ususarios da AG -57, pero o máis importante é garantir a seguridade na circulación», señala la consellería sobre el corte de la vía en el tramo de los 2,1 kilómetros afectados del punto kilométrico 17+600 al 15+500.

Imagen de la DGT del túnel de Neira de Rei, donde se cortó la circulación en sentido A Coruña por un desprendimiento de material DGT

Cortan 13 kilómetros de la A-6 en Baralla, en sentido A Coruña, por desprendimientos de material en un túnel

El desprendimiento de material de impermeabilización en el túnel de Neira de Rei, en la A-6, en Baralla, ha obligado a la DGT a cortar la autovía en sentido A Coruña durante al menos 13 kilómetros, entre Baralla y Becerreá, con lo que la circulación de vehículos, de momento, se tiene que realizar por la calzada en dirección a Madrid, entre los kilómetros 456 y 469. El corte de la autovía se produjo pasadas las seis de la tarde con el fin de retirar el material que cayó sobre la vía y comprobar si hay más elementos de la impermeabilización del túnel que estén afectados. Mientras esas labores no terminan, la autovía estará cortada en dirección noroeste.

Al parecer fueron varios conductores que pasaron por el túnel de Neira de Rei, el más pequeño en longitud de la A-6, los que advirtieron que una lona de las obras de impermeabilización estaba desprendida del techo y paredes (el viento podría haber influido, ya que el paso es de menos de 100 metros y suele hacer aire al ser un tramo recto). Incluso, uno trozo del material ya habría caído sobre la vía.

Pie de foto. Firma Pie de foto. Derrumbe de un talud de la autovía de O Morrazo sobre una casa Óscar Vázquez

Un herido por el desprendimiento de tierras en la autovía de O Morrazo sobre una casa

Mónica Torres

Un hombre de 63 años ha resultado herido este miércoles como consecuencia de un desprendimiento registrado en la autovía de O Morrazo, a la altura del municipio de Moaña. Según ha indicado la Guardia Civil, el derrumbe se produjo en un talud próximo a la vía y afectó a una vivienda situada en el lugar de Xalde de Arriba. Como consecuencia del incidente, el herido tuvo que ser evacuado en ambulancia y trasladado a un centro hospitalario.

El herido estaba asesorando al propietario de la vivienda sobre unas obras que estaba realizando. Fue este último, que reside habitualmente en una casa próxima del mismo barrio, el que dio la voz de alarma, según indicó la alcaldesa de Moaña Leticia Santos. La regidora ha comparecido ante los medios con la conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue.

Las precipitaciones acumuladas han dejado visible un desprendimiento de unos 20 metros de altura que ha obligado a cortar un carril de la autovía, que es el de incorporación desde Cangas hacia Moaña. El derrumbe ha sido de tal magnitud que ha destrozado la casa que estaban preparando para trasladarse a vivir en unos meses. Pese a ello, según señaló la regidora, el herido solo ha sufrido daños en una pierna, si bien ambas representantes explicaron que aún están pendientes del parte médico hospitalario.

Cortada la tercera ronda de A Coruña ante el riesgo de caída de una valla por el viento

La borrasca Nils dejó este miércoles una tarde cargada de incidencias en A Coruña, con fuertes rachas de viento que provocaron el cierre de un tramo de la tercera ronda y múltiples salidas de los servicios de emergencia. La sala de pantallas de la Policía Local indicó que se cerró la tercera ronda, en sentido salida y desde la glorieta del Pavo Real, tras detectarse problemas de estabilidad en un pórtico de señalización. El primer corte se produjo sobre las 17.00 horas y, según trasladaron desde Transportes —responsables de la vía—, la previsión es que continúe al menos hasta este jueves. «Mientras no remitan las rachas de viento no pueden terminar de asegurar y arreglar», señalaron. El problema se localiza en la base de la estructura, donde ya trabajan operarios del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible (Mitma). El cierre está provocando retenciones en la zona, ya que buena parte de los vehículos que habitualmente utilizan la tercera ronda están siendo desviados hacia la ronda de Outeiro. Posteriormente, sobre las 20.20 horas, se cerró también al tráfico el sentido entrada a la ciudad entre Marineda City y la glorieta de Pavo Real.

El Ayuntamiento confirmó que el fuerte viento afectó a la estabilidad del pórtico. «Las grúas desplazadas a la zona no pudieron actuar debido a la intensidad del viento», explicaron fuentes municipales. La previsión es que este jueves, alrededor de las 9.00 horas, cuando disminuya la intensidad, se proceda al desmontaje de la estructura. «Hasta que se complete la actuación la tercera ronda permanecerá totalmente cerrada desde el Pavo Real hasta Marineda», detallaron desde el gobierno local.

La borrasca Nils deja en Alvedro dos vuelos desviados y uno cancelado

A. G. CH.

La borrasca Nils está dejando este miércoles una jornada especialmente complicada en el aeropuerto de A Coruña. Las intensas rachas de viento han obligado a desviar dos vuelos y a cancelar otro, en una jornada marcada por la inestabilidad meteorológica en toda Galicia. Según ha indicado la plataforma Vuela Más Alto, han sido desviados el vuelo de Air Europa procedente de Madrid y el de Vueling que cubría la ruta con Londres, debido a las dificultades para completar la aproximación con seguridad. Además, Iberia optó por cancelar su operación programada entre Madrid y A Coruña ante las condiciones adversas.

A las 17.30 horas se registró una racha de 101,8 kilómetros por hora en la estación de Meteogalicia situada en el dique de abrigo. Posteriormente, el Observatorio de la Aemet anotó 97 km/h a las 17.30 horas y, ya a las 18.10, el aeropuerto de Alvedro alcanzó los 89 km/h, según datos del organismo estatal. Desde la propia plataforma apuntan que más que las rachas máximas registradas, el factor determinante podría haber sido la cizalladura del viento, es decir, la variación brusca en la intensidad o dirección entre el viento sostenido y las rachas. «Hay mucha diferencia entre racha y sostenido», señalan, en referencia a un fenómeno que puede complicar especialmente las maniobras de aterrizaje cuando se producen cambios repentinos en la velocidad o dirección del viento en los últimos metros de aproximación.

Un árbol caído sobre la vía del tren obligó a suspender el tráfico ferroviario en Ortigueira. GES ORTIGUEIRA

Árboles caídos, parques cerrados y accesos cortados en Ferrolterra, Eume y Ortegal por la borrasca Nils

La borrasca Nils se está dejando notar en la comarca de Ferrolterra, Eume y Ortegal. En O Xistral se registraron rachas de viento de hasta 171 kilómetros por hora y desde MeteoGalicia indican que en Punta Candieira llegaron a superar los 180 kilómetros por hora. Además de obligar a cerrar parques y suspender actividades al aire libre, el enésimo temporal del invierno ha dejado un reguero de incidencias en la zona.

En el mediodía de este miércoles, el Concello de Valdoviño cortaba la carretera de acceso al faro de Punta Frouxeira, tras recibir la notificación de la Dirección General de Emergencias de que el nivel de alerta por fenómenos costeros se elevaba de naranja a rojo.

Por la tarde, el ADIF comunicaba la suspensión temporal de la circulación de trenes entre los apeaderos de Ponte Mera y Ortigueira, por la caída de un árbol sobre el tendido ferroviario. El temporal también obligó a suprimir los trenes de cercanías entre Ferrol, San Sadurniño y Ortigueira.

A través de su cuenta oficial en la red social X, informaba de que la incidencia afectaba a los recorridos entre ambas estaciones para el trayecto de la ciudad de Ferrol a la localidad asturiana de Pravia. El árbol, que cayó sobre la AC-862, también invadió parte de la carretera general. Y no fue el único. Se registró la caída de un árbol invadiendo parte de la AC-101, que une Ortigueira con a As Pontes.

También se produjeron numerosos desprendimientos en tejados y fachadas, así como cortes de luz, tanto en el propio núcleo urbano de Ferrol como en otras zonas de la comarca, como Mañón, donde más de mil vecinos pasaron más de dos horas a oscuras.