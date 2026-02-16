El BNG denuncia el «pasotismo» del Gobierno de Rueda ante las graves inclemencias climáticas: «Deixen de liar o palangre»

El portavoz de Medio Ambiente del BNG en el Parlamento, Luís Bará.

El portavoz de Medio Ambiente del BNG en el Parlamento, Luís Bará, denunció el «pasotismo» de la Xunta a la hora de establecer ayudas ante las consecuencias de los temporales y a las que se enfrenta la costa gallega tras unos fenómenos permanentes derivados del cambio climático, como son la erosión y la subida del nivel del mar. «Chama poderosamente a atención a pasividade e o pasotismo da Xunta en relación con todos os danos que sofre a nosa costa» señaló, acusando a los populares de actuar de manera «irresponsable» y «neglixente» por no dar a conocer, cuatro años después, el convenio que alcanzaron las tres universidades gallegas, cuyo objetivo era estudiar el impacto, los daños y los riesgos de la subida del nivel del mar y de la erosión. «Pedímolo no Parlamento polo artigo 9 e a Xunta teno secuestrado», dijo Bará.

Bará aprovechó para recriminar al Ejecutivo de Rueda que no llevase a cabo ninguna actuación para paliar los efectos del cambio climático requeridas por el Plan Estratégico Nacional para la Protección de la Costa Española del 2022. «Moito presumir de que teñen as competencias en materia do litoral pero en realidade a Xunta non actúa naquelas cuestións que son fundamentais e centrais», expresó.

El portavoz subrayó que la Xunta, en cambio, sí presume de tramitar cientos de expedientes, pero «non dá un só dato de ningunha concesión nova». «A inmensa maioría son autorizacións de eventos festivos, deportivos ou culturais e tamén de chiringuitos», puntualizó, recordando que «o gran problema» es que la competencia sobre el litoral —es decir sobre el dominio público marítimo-terrestre y la zona de servidumbre—, sigue siendo estatal. En este sentido, el Bloque reclamó a la Xunta una «xestión responsable das súas competencias no litoral e defendan o intereses público fronte a particulares».

También tuvo palabras hacia la actitud de la conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, ante el inicio de la tramitación del nuevo Reglamento de Costas del Estado la semana pasada. «Puxo o berro no ceo falando de ‘asalto á propiedade privada' e de ‘tramitación pola porta de atrás', sen que se coñeza o texto do regulamento», subrayó, añadiendo que «é para nota» que el Gobierno gallego que «tramita pola porta de atrás, sen participación, sen información e sen debate público», hable en estos términos.

Calificó a Vázquez de «terraplanista» porque en sus declaraciones, «como vén sendo habitual, ignora o que é un gravísimo problema da nosa costa: as consecuencias do cambio climático, a erosión costeira e a subida do nivel do mar». La acusó de defender «a capa e a espada» la «ocupación permanente da costa» por parte de numerosas instalaciones y construcciones que «non deben estar no litoral e que se debería planificar o seu traslado», en clara alusión a Ence.

Bará exigió, tanto a la consellería de Medio Ambiente como a la del Mar, que «deixen de liar o palangre» y que «se poñan a traballar, aprobando axudas para todos os sectores relacionados co mar que están a sufrir as consecuencias, tanto dos temporais, como pola erosión e a subida do nivel das augas, e cumprindo coa súa responsabilidade de aprobar medidas e programas destinados a prever e combater a suba do nivel do mar». También reclamó al Gobierno gallego que se ponga del lado del sector pesquero y marisquero, amenazados por la convocatoria de proyectos de energía eólica marina. En este sentido, a preguntas de los periodistas, Bará pidió seguir el principio de cautela y prudencia hasta contar con estudios que evalúen los riesgos derivados de su instalación, tanto en el sector pesquero como en la biodiversidad. «A quen lles interesan esta ocupación do noso mar non é nin a Galiza nin ao sector pesqueiro, senón ás grandes empresas enerxéticas que se queren enriquecer a costa dos nosos recursos», remató.