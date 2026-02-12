Galicia acusa a Transición Ecológica de «asaltar» el litoral con una reforma del reglamento de Costas «pola porta de atrás»
SOMOS MAR
Ángeles Vázquez advierte de un nuevo intento por el Gobierno central de reducir los plazos de concesiones, expropiar terrenos y provocar inseguridad jurídica en el sector mar industria12 feb 2026 . Actualizado a las 19:07 h.
La conselleira de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez, en una visita a Marín este jueves por la tarde, acusó al Gobierno central de intentar modificar el reglamento de Costas, y por consiguiente también la ley estatal forzando a su vez lo mismo a la gallega, excediéndose en sus competencias y sin comunicación previa a las partes interesadas para que pudiesen defenderse. Vázquez explicó que la Xunta se enteró de esta propuesta de modificación del reglamento al examinar el portal de transparencia del Ministerio de Transición Ecológica y anunció que su departamento alegará contra lo que considera que es el tercer intento de cambiar la legislación litoral sin contar con las comunidades autónomas o oponiéndose a ellas. Es más, la dirigente autonómica advierte de los problemas que tendrían el sector del mar industria y los propietarios de terrenos en el litoral de aprobarse esta propuesta de nueva alteración del reglamento estatal y animó a organizaciones, Administraciones locales y vecinos a alegar.
La dirigente gallega afirmó: «Nós vimos denunciar que é un asalto á propiedade privada. En segundo lugar, que volve a dar inseguridade total e absoluta ás nosas empresas que están na costa. E en terceiro lugar, que non podemos permitir isto de ningunha das maneiras». Manifestó: «Convidamos aos Concellos, ao sector a que volvamos a facer o que fixemos desde o ano 2028. Nós estamos xa redactando as alegacións ao igual que o fixemos no seu día. Van ser presentadas o vindeiro luns e en coordinación tamén coa Consellería do Mar porque afecta tamén ao eido do mar e, a partir de aí, temos os días contados porque remata o día 19». La titular autonómica subrayó: «Nós estamos convencidos de que isto se está facendo para poñerlle de novo trabas a Galicia e aos 86 concellos que conforman a costa galega e polo tanto a todos os galegos ao igual que ao resto dos cidadáns e comunidades autónomas que teñen costa».
Vázquez manifestó su «inquedanza e inquietude unha vez máis». Aseguró: «Por terceira vez consecutiva o Goberno central, o Ministerio de Transición Ecolóxica, ven de asaltar ás comunidades autónomas e intenta unha modificación do regulamento de Costas que vai dar lugar a un cambio da Lei de Costas sen nengún tipo de transparencia». La dirigente gallega resaltó que el Ejecutivo de coalición «intentouno no 2018 e foi o Tribunal Supremo quen paralizou esta modificación, que era unha auténtica aberración, así o dixo Galicia, así o dixeron distintas organizacións, e tamén outras comunidades autonónomas». La conselleira de Medio Ambiente incidió en que Madrid no se dio por rendido y el Gobierno central volvió a intentarlo «no 2024, paralizouse tamén nese ano e agora recentemente nunha páxina de transparencia, sen ningún tipo de comunicación, nin cos Concellos, nin co sector, nin coas comunidades autónomas, por vía de urxencia, porque tan so da 15 días para facer alegacións, de novo volta a querer modificar o regulamento de Costas, e polo tanto a Lei de Costas, sen ningún tipo de amparo».
La conselleira explicó que esta propuesta de modificación del reglamento de Costas tendría consecuencias muy perjudiciales para la generalidad de los asuntos relacionados con el litoral gallego. «Volve a ser o mesmo e a querer facer unha serie de expropiacións, se unha onda chega nun momento determinado a unha zona, aínda que sexa unha propiedade privada pasaría a ser dominio público marítimo terrestre, sen facer ningún tipo de estudo». También advirtió: «Pretenden aminorar as concesións. Tiñamos concesións de 70 anos e queren que agora sexan de 30 anos. Iso supón unha inseguridade de novo para a cadea mar industria e para calquer instalación que estea en dominio público marítimo terrestre ao igual que outras pretensións que non ten sentido regulalas a través de algo que non sexa unha lei que ten que ser exposta e participada». Este intento de aprobar la nueva norma «pola porta de atrás» es evidente para Vázquez, que acusó al Ejecutivo estatal de «estarse agochando para volver a facer o mesmo que pretendían e que o Supremo paralizou e que de novo intentan que volva a colar. E máis é que podería pasársenos porque non estás mirando todos os días as páxinas de transparencia do Ministerio de Transición Ecoloxica, e non houbo nin unha soa comunicación nin unha soa chamada». En conclusión: «É unha total falta de respeto institucional para todos os Concellos e a cidadanía» y solo se puede comprender en un intento por parte del Gobierno español por «adoptar medidas para eliminar calquera vestixio de presenza humana na costa».
Defensa de los intereses de Galicia y las competencias de la Xunta
La conselleira resaltó, además, que Galicia «conta agora con ferramentas para a defensa dos seus intereses neste eido que antes non tiña, como a Lei de ordenación e xestión integrada do litoral (Loxilga) e a asunción plena das competencias na materia, o que contribuirá a facer fronte a posibles ataques contra a comunidade». Manifestó que desde el pasado 1 de julio, fecha en que la comunidad autónoma asumió el ejercicio pleno de estas competencias litorales, la Xunta avanzó mucho y ya concedió, entre los nuevos expedientes de dominio público marítimo terrestre y los de servidumbre de protección, un total de 920 autorizaciones, declaraciones responsables, concesiones e informes. Enfatizó que es un ritmo que «demostra que Galicia sabe asumir competencias con eficacia e aportando seguridade xurídica aos administrados».