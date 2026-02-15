El PPdeG exige al Gobierno que explique en el Senado el «déficit» de unidades judiciales en Galicia

Instalaciones del primer juzgado de violencia sobre la mujer creado en A Coruña. CESAR QUIAN

Los senadores gallegos del Partido Popular registraron una batería de preguntas dirigidas al Gobierno de Pedro Sánchez para pedir explicaciones por lo que consideran un «déficit» de nuevas unidades judiciales en Galicia respeto a otras comunidades autónomas, como Cataluña. Se refieren así al anuncio del Ministerio de Justicia, del pasado mes de enero, sobre la implantación de 500 nuevas unidades judiciales, de las que 19 corresponden a Galicia, solo un 3,8 % del total, por debajo incluso del peso poblacional dela comunidad en el conjunto del Estado, lamentan los populares en una nota de prensa.

La senadora Pepa Pardo critica este «nuevo agravio a Galicia», ya que Cataluña recibirá el 19 % de las unidades de nueva creación, cuando en la comunidad gallega hay plazas judiciales «con un volumen de entrada de asuntos muy superior al módulo fijado por el Consejo General del Poder Judicial» que, en consecuencia, precisan de nuevos titulares.

Pardo deja claro que las medidas propuestas por el Ministerio de Justicia son «totalmente insuficientes», así que interpela al Ejecutivo por los criterios concretos que tuvo en cuenta para no crear plazas judiciales en Vilagarcía de Arousa, Ponteareas, Viveiro, Sarria o Carballo. O también por los motivos de que no se atendiera la la petición de creación de una plaza de magistrado en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo, o de una segunda plaza en el Juzgado del Mercantil de esta ciudad.

En la misma línea, las senadores populares gallegos quieren saber como Justicia va a liquidar lo que consideran un «perjuicio» ocasionado en Vigo y A Coruña con la creación de las secciones de Violencia sobre la Mujer en ambas ciudades a costa de sendos juzgados de instrucción.

Además, el PPdeG recuerda que, en junio de 2025, se anunció la creación de 1.440 nuevas plazas para jueces y fiscales en toda España hasta el año 2027, con convocatoria anual de 360 por oposición, pero el pasado 1 de noviembre, el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la convocatoria de solo 200, por lo que el Gobierno de Pedro Sánchez «incumplió su compromiso», denuncia Pepa Pardo.