Corenta anos de Galicia na UE: unha historia de éxitos, retos e transformacións
BRUSELAS / E. LA VOZ
Figuras destacadas da política galega en Europa comparten opinións, reflexións e algunha anécdota destas catro décadas15 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Galicia leva un milenio construíndo Europa de diferentes xeitos, a máis recente a través da Unión Europea. A nosa comunidade accedeu á entón CEE (Comunidade Económica Europea) no ano 1986, coa adhesión de España e