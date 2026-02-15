Corenta anos de Galicia na UE: unha historia de éxitos, retos e transformacións

José G. Santalla
Jose g. santalla BRUSELAS / E. LA VOZ

Bruxelas, 2003. O entón presidente da Xunta, Manuel Fraga, mantén un encontro co máximo representante da Comisión Europea, o italiano Romano Prodi
Figuras destacadas da política galega en Europa comparten opinións, reflexións e algunha anécdota destas catro décadas

15 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Galicia leva un milenio construíndo Europa de diferentes xeitos, a máis recente a través da Unión Europea. A nosa comunidade accedeu á entón CEE (Comunidade Económica Europea) no ano 1986, coa adhesión de España e

