Besteiro enarbola la defensa de los servicios de la Galicia interior desde el Entroido de Viana do Bolo

Besteiro junto a un boteiro, el personaje más conocido del Entroido de Viana do Bolo.

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha participado este domingo en el Entroido de Viana do Bolo, en el llamado Domingo Gordo, que aprovechó para reivindicar la Galicia interior y la necesidad de que esté dotada de buenos servicios públicos y de oportunidades. En declaraciones ante los medios, el dirigente socialista ha señalado que este tipo de celebraciones que rodean los carnavales demuestra que «o rural ten vida e capacidade», por lo que entiende que Galicia no puede permitirse en avanzar a dos velocidades «reducindo servizos esenciais no interior» que dependen de la Xunta.

«O noso rural ten futuro se defendemos os servizos públicos e investimos para crear oportunidades», ha afirmado Besteiro, haciendo referencia a la «necesidade» de reforzar la sanidad, la educación y el apoyo al sector primario y su industria de transformación, que son aspectos claves para impulsar el empleo y fijar población.

Criticó, por esa razón, que el Partido Popular no se dedique a promover políticas eficaces para afrontar el reto demográfico ni tampoco para garantizar la igualdad territorial, y en esta línea apuntó directamente al «infrafinanciamento» que a su juicio padecen las provincias de Lugo y Ourense.

En relación con el anteproyecto de ley sobre la administración local anunciado por el Gobierno gallego, Besteiro advirtió de que si no garantiza los recursos necesarios para que los municipios presten sus servicios públicos en condiciones, «o mellor que poden facer é retirala». Y es que abundó en que son precisamente los municipios rurales los que están «asumindo cargas que exceden a súas posibilidades» para suplir las carencias de otras administraciones.