La Xunta veta a la naviera Nabia para contratos públicos al alterar la libre competencia en Ons

Un barco de la naviera Nabia, rumbo a las islas Ons, en una imagen de archivo. Ramón Leiro

Ninguna Administración pública de Galicia podrá firmar contratos por un período que oscila entre diez y 12 meses con tres de las empresas del Grupo Acuña Ons, conglomerado societario que tiene en el transporte marítimo