La Xunta veta a la naviera Nabia para contratos públicos al alterar la libre competencia en Ons
VIGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
El grupo fue multado con 88.412 euros por exigir viajar solo en sus barcos a quienes quisieran reservar en su cámping de la isla14 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Ninguna Administración pública de Galicia podrá firmar contratos por un período que oscila entre diez y 12 meses con tres de las empresas del Grupo Acuña Ons, conglomerado societario que tiene en el transporte marítimo