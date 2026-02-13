La Xunta veta a la naviera Nabia para contratos públicos al alterar la libre competencia en Ons

Carlos Punzón
CARLOS PUNZÓN VIGO / LA VOZ

Un barco de la naviera Nabia, rumbo a las islas Ons, en una imagen de archivo.
Un barco de la naviera Nabia, rumbo a las islas Ons, en una imagen de archivo. Ramón Leiro

El grupo fue multado con 88.412 euros por exigir viajar solo en sus barcos a quienes quisieran reservar en su cámping de la isla

14 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Ninguna Administración pública de Galicia podrá firmar contratos por un período que oscila entre diez y 12 meses con tres de las empresas del Grupo Acuña Ons, conglomerado societario que tiene en el transporte marítimo

