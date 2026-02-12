Rueda, sobre la candidatura de Ana Vázquez en Ourense: «Vendo a reacción furibunda dalgúns, ao mellor imos polo bo camiño»

Ana Vázquez, durante la presentación de las candidaturas del PP de Ourense al Congreso en las elecciones del 2023 MIGUEL VILLAR

El presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, ha considerado un «indicativo de que ao mellor imos polo bo camiño» la reacción «furibunda» que otros partidos han manifestado tras conocerse que la diputada en el Congreso Ana Vázquez Blanco gana fuerza como candidata a la alcaldía de Ourense. Las palabras de Rueda se refieren a los mensajes lanzados en redes sociales por el actual alcalde, Gonzalo Jácome, y su partido, Democracia Ourensana, a raíz de la información publicada por La Voz, en los que intentan manifestar una aparente despreocupación por la candidatura de Vázquez, aunque ya la han vilipendiado. Rueda añadió que «vendo esas reaccións e o nerviosos que se poñen algúns, se ao final se confirmara parece ser que podería ser unha boa elección».

Pese a esas buenas expectativas, Rueda insistió en no confirmar la candidatura de Vázquez por ahora. Recordó que el PP se marcó mayo para concretar el nombre de los candidatos en las siete ciudades, con el fin de que «poidan traballar como mínimo durante un ano, sobre todo os que poidan ser de nova incorporación». Ourense es la ciudad en la que el escenario está más abierto. En las demás hay equipos consolidados, pero allí, tras el fallido regreso de Manuel Cabezas en el 2023, el partido está dirigido por una gestora en la que ha ido ganando fuerza Ana Méndez.

El presidente recalcó que el de Vázquez le parece «un bo nome de una política recoñecida e con moita experiencia, que seguro que se fora candidata contaría con moitos apoios». También consideró que, aunque nunca fue candidata en unas municipales en Ourense, tiene un amplio conocimiento tanto en la ciudad como en la provincia, a la que lleva años representando en el Congreso. Pero subrayó que eso no significa que esté confirmada y añadió que «durante estes meses irán saíndo nomes e eu agardo que en maio podamos confirmar cando menos estos sete», los de las ciudades.

Ana Vázquez Blanco (Bande, 1975) fue elegida concejala en Bande en 1995 y renovó en 1999 y el 2003. Ostentó la alcaldía entre el 2006 y el 2007, tras la muerte del entonces regidor, Amador de Celis. A ello suma su trayectoria en los órganos provinciales del PPdeG y en la política española. Fue elegida diputada al Congreso por Ourense en el 2000, impulsada por José Luis Baltar. Hoy mantiene su escaño tras lograr la reelección en siete convocatorias, y se ha labrado un perfil mediático muy pronunciado porque es tertuliana habitual en varias cadenas de televisión.