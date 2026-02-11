El Gobierno defiende que Galicia acceda a las ayudas por el temporal pese a que la Xunta no elevó el nivel de alerta

Dos mujeres, cubriéndose de la lluvia en una marquesina en Teo, en una imagen del martes. XOAN A. SOLER

El delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco, ha destacado este miércoles que los afectados por el temporal en la comunidad puedan acceder a las ayudas aprobadas por el Ejecutivo central pese a que la Xunta «non elevou o nivel de alerta». Blanco se refirió así a la decisión del Consejo de Ministros de equiparar la situación de preemergencia —activada en todo el territorio por el Gobierno gallego en siete ocasiones desde noviembre— a zona catastrófica, conocida oficialmente como zona afectada por unha emerxencia de protección civil.

«Falamos de explotacións agrarias, de infraestruturas municipais, de pequenas empresas e de bens de particulares que sufriron danos reais», enumeró el delegado del Gobierno al referirse a las ayudas a las que pueden acceder quienes hayan sufrido desperfectos humanos o materiales por las borrascas los días 10 y 24 de noviembre; el 1, el 15 y el 17 de diciembre; y el 12 y el 20 de enero. «É unha decisión excepcional coa que queremos garantir que familias, empresas e concellos non queden fóra por unha cuestión administrativa», abundó Blanco.

En declaraciones a los medios, el delegado del Gobierno invitó también a la Xunta —que de momento no ha anunciado si aprobará ayudas propias— a «facer unha reflexión». Porque cuando se producen episodios meteorológicos adversos «con impacto evidente en numerosos concellos», afirmó, «cómpre valorar con antelación a elevación do nivel de alerta por parte da Xunta». Según expuso Blanco, elevar esa alerta «facilita os mecanismos de apoio, dá máis seguridade xurídica e acelera a chegada das axudas».

Ayudas de la Deputación de Ourense

Al margen de los subsidios aprobados por el Gobierno central, la Deputación de Ourense anunció este miércoles que estudia la posibilidad de abrir una línea de ayudas extraordinaria para ayuntamientos afectados por las borrascas en la provincia, donde el impacto del mal tiempo se ha notado especialmente por las crecidas de los ríos y los efectos de la lluvia en servicios públicos esenciales y infraestructuras municipales. El presidente de la diputación, el popular Luis Menor, avanzó que colaborará con los concellos para elaborar un inventario de daños y determinar los fondos necesarios para responder a cada urgencia.