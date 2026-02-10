La Xunta suspende la actividad deportiva durante el miércoles en las provincias de A Coruña y Lugo y en el interior de Pontevedra

Varios vehículos, circulando por una calle anegada en Ferrol, en una imagen del viernes pasado. JOSE PARDO

Toda la actividad deportiva, tanto en el mar como en el exterior, estará suspendida este miércoles en las provincias de A Coruña y Lugo, en alerta naranja por viento; y en el interior de Pontevedra, en alerta naranja por lluvia. La restricción también aplica a los colegios de 69 concellos de la comunidad, en los que la previsión de mal tiempo obliga a suspender cualquier tipo de actividad en el exterior de los centros.

Al margen de esas limitaciones —aprobadas este miércoles por la Xunta ante la posibilidad de que las ráfagas de viento alcancen los 100 kilómetros por hora—, el Gobierno gallego señala la importancia de seguir las medidas de protección, «como retirar os obxectos que poidan caer á rúa desde os tellados, balcóns e fiestras, e evitar pasar preto de edificios en ruínas ou en construción, de árbores, de paneis publicitarios e de obxectos susceptibles de desprazarse con vento».

En el interior de Pontevedra, ante las intensas lluvias que se esperan, el 112 Galicia también recomienda extremar las precauciones al circular por las carreteras, cuyo estado en muchos puntos no deja de empeorar ante la acumulación de agua. «Lémbrase a importancia de circular con precaución ante as intensas precipitacións e informarse antes do estado das estradas, non atravesar zonas inundadas ou que poidan chegar a asolagarse e non aparcar nas ribeiras dos ríos», reza el comunicado enviado este miércoles desde el Ejecutivo autonómico.

En cuanto a las alertas activadas en el mar, la Xunta recuerda la importancia de mantenerse lejos de la línea costera y de diques, rompientes y paseos marítimos. Pero también que se extremen las medidas de seguridad «á hora de realizar calquera actividade no mar e que se revisen os cabos e amarres das embarcacións».