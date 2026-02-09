Los sindicatos mayoritarios desconvocan la huelga del ferrocarril

Viajeros en la estación provisional de A Coruña, durante la huelga. CESAR QUIAN

Los sindicatos mayoritarios (CC.OO., UGT y el de maquinistas Semaf) han anunciado la desconvocatoria de la huelga activa desde este lunes en todo el sistema ferroviario después de la cuarta reunión celebrada con el Ministerio de Transportes. Fuentes del Semaf confirman que todavía no se ha firmado la suspensión de las protestas, pero que está en trámite. Deberán ratificar los comités generales de empresa de Renfe y ADIF.

Desde el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible encabezado por el ministro Óscar Puente aseguran que suscriben «por completo» las declaraciones de los representantes de los trabajadores para validar acuerdo. Los propios sindicatos lo han calificado de «histórico» y han explicitado que incluye mejoras en inversión, mantenimiento y personal. «Desde el Ministerio de Transportes reconocemos la voluntad de diálogo que han mantenido especialmente los sindicatos durante la negociación y nos felicitamos por la capacidad de acuerdo y de consenso en beneficio siempre de nuestro sistema ferroviario», añaden.

Confusión y retrasos en Galicia en la primera jornada de huelga ferroviaria La Voz

Previamente, Renfe cifró en un 11,6 % el porcentaje de la plantilla que estaba secundando la huelga en el turno de esta mañana en toda su operativa, incluyendo todos los servicios de pasajeros y de mercancías, así como el resto de actividades en talleres. Por su parte, CGT-Galicia lo situó en el 80 % del personal que puede ir al paro en la comunidad gallega, toda vez que hay decretados servicios mínimos. Fuentes de la empresa pública añaden que el seguimiento acumulado entre el turno de noche y de mañana ascendió al 11,2% en esta huelga convocada por Semaf, CC.OO., UGT, CGT, SF-Intersindical y Alferro, que también afecta al resto de los operadores y a todo el sector en su conjunto.