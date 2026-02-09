Confusión y retrasos en Galicia en la primera jornada de huelga de los maquinistas

1/21 Poco movimiento de pasajeros en la estación de Vigo Guixar en el primer día de huelga de maquinistas M.Moralejo 2/21 Poco movimiento de pasajeros en la estación de Vigo Guixar en el primer día de huelga de maquinistas M.Moralejo 3/21 Poco movimiento de pasajeros en la estación de Vigo Guixar en el primer día de huelga de maquinistas M.Moralejo 4/21 Poco movimiento de pasajeros en la estación de Vigo Guixar en el primer día de huelga de maquinistas M.Moralejo 5/21 Poco movimiento de pasajeros en la estación de Vigo Guixar en el primer día de huelga de maquinistas M.Moralejo 6/21 Poco movimiento de pasajeros en la estación de Vigo Guixar en el primer día de huelga de maquinistas M.Moralejo 7/21 Pasajeros en la estación de tren de A Coruña en el primer día de huelga de maquinistas César Quian 8/21 Pasajeros en la estación de tren de A Coruña en el primer día de huelga de maquinistas César Quian 9/21 Pasajeros en la estación de tren de A Coruña en el primer día de huelga de maquinistas César Quian 10/21 Pasajeros en la estación de tren de A Coruña en el primer día de huelga de maquinistas César Quian 11/21 Un vagón vacío en la estación de tren de A Coruña en el primer día de huelga de maquinistas César Quian 12/21 Pasajeros en la estación de tren de A Coruña en el primer día de huelga de maquinistas César Quian 13/21 Pasajeros en la estación de tren de A Coruña en el primer día de huelga de maquinistas César Quian 14/21 La estación de Ourense, vacía en el primer día de huelga de maquinistas Miguel Villar 15/21 La estación de Ourense, vacía en el primer día de huelga de maquinistas Miguel Villar 16/21 La estación de Ourense, vacía en el primer día de huelga de maquinistas Miguel Villar 17/21 Pasajeros expectantes ante la huelga de maquinistas en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez 18/21 Pasajeros en la estación de tren de Santiago durante la huelga de maquinistas Paco Rodríguez 19/21 Pasajeros expectantes ante la huelga de maquinistas en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez 20/21 Pasajeros expectantes ante la huelga de maquinistas en la estación de tren de Santiago Paco Rodríguez 21/21 Pasajeros esperando un tren en la estación de Santiago, durante el primer día de huelga de maquinistas Paco Rodríguez

Tras varios días con el tráfico ferroviario suspendido por los efectos del temporal, las estaciones de tren gallegas viven este lunes una nueva jornada de confusión y retrasos. La primera jornada de la huelga convocada por los maquinistas está paralizando gran parte del tráfico ferroviario en España y sus efectos también se notan en las terminales de Galicia. El Gobierno ha decretado unos servicios mínimos del 65 % en media distancia y el 73 % en la alta velocidad (AVE) para el paro donde los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz y Gelida, reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

Mañana de abarrote en la estación provisional de ferrocarril de A Coruña, donde la primera jornada de huelga de maquinistas ha llenado la terminal de viajeros, bastante desconcierto, retrasos, cancelaciones y críticas por la falta de información. Así, el tren de las 8.00 horas con destino a la ciudad olívica fue uno de los demorados. A la hora en la que debía partir «en la estación de A Coruña seguimos esperando sin ninguna explicación por parte de Renfe o Adif», lamentaba uno de los afectados. Finalmente no arrancó hasta las 8.45 horas. «Supuestamente el maquinista no había llegado, y eso que es uno de los trenes que está en servicios mínimos», lamentaba un viajero. Casi inmediatamente, pasajeros pendientes de subir al convoy de las 9.39, también hacia Vigo, a la estación de Guixar, comentaban a los micrófonos de Voces de A Coruña, de Radio Voz, que «a partir de Santiago nos van a subir a un autobús, salvo a los que van a Madrid, que seguirán en tren». Según confirmó personal de la compañía, se programaron trasbordos por la existencia de incidencias en la vía y motivos de seguridad, y no por los cortes de la actividad por la acción de los piquetes, como se había comentado inicialmente. También se anunciaba retraso de casi una hora, hasta cerca de las once, en el programado para llegar de Vigo-Urzaiz, y las cancelaciones de los trenes de Monforte y Ferrol.

Los retrasos y cancelaciones que se están produciendo en las llegadas y salidas de los trenes en la estación del ferrocarril Daniel Castelao de Santiago no están provocando mucho malestar entre los pasajeros. «Ya nos avisaron por la app de la suspensión», admitía Alicia Morales que iba a coger el tren en Vigo para llegar sobre las 8.30 a Santiago, pero que optó por un uber junto a tres compañeros de trabajo. «Mañana venimos en nuestro coche», indicaba Rubén. Entre los pasajeros había cierta tranquilidad, porque «con los problemas de la semana pasada pensé que era mejor tomarse con calma el lunes», señaló Raquel Doval, que aguardaba la llegada del tren de las 8.33 y que llegó a Santiago con 40 minutos de retraso. En Santiago, están afectados por la suspensión nueve frecuencias de media distancia que unen con Vigo, Vilagarcía y A Coruña. En cuanto a la larga distancia no llegará el tren de Madrid, que no salió a las 7.14 de la capital española. Tampoco saldrá el tren hacia Madrid, que parte de Vigo a las 13.37 horas con parada en Santiago. Los viajeros de estos trenes son reubicados en otros trenes, y se recomienda revisar sus billetes para comprobar las modificaciones.

En Ferrol, el paro no ha perjudicado a muchos usuarios. «La gente ya sabe que hay huelga y tampoco se han cancelado muchas frecuencias. Los más afectados son los pasajeros que quieran ir a A Coruña», explicaron fuentes de Renfe. Este lunes solo hay una salida con destino a la ciudad herculina, pero dado que el trayecto es de una hora y cuarto y normalmente solo salen dos por la mañana, los usuarios se decantan principalmente por el bus. «No vino nadie en toda la mañana», confirmó el vigilante de seguridad de una estación que parecía fantasma. En cuanto a los trenes con destino a Ortigueira, al tratarse de un servicio de cercanías, tiene marcados unos servicios mínimos del 75 % en hora punta. «Se han suspendido pocas salidas, alguna con destino a San Sadurniño y poco más», añadió el personal de información. Con los convoyes de ancho métrico funcionando con normalidad y los pasajeros enterados de la huelga, la jornada marcha sin incidencias.

La estación de tren de Ourense amaneció con la calma habitual de primera hora de la mañana, una tónica que se mantuvo durante gran parte de la jornada. A pesar de la cancelación del tren con destino Madrid de las 8.25 horas, y otro en dirección Vigo en las primeras horas, el número de afectados fue mínimo. Desde Renfe confirman que los viajeros de dichos servicios fueron reubicados en los siguientes trenes, sin que ello causara graves problemas. Explican también que muchos pasajeros con billetes para esta jornada de huelga se acercaron por las instalaciones para preguntar por la situación de sus trenes para encontrar una solución de manera anticipada.

La huelga también está afectando este lunes a la línea de FEVE Ferrol-Oviedo, que comunica el norte de Galicia en comarcas como la de A Mariña, enlazando poblaciones como O Vicedo, Viveiro, Burela, Foz o Ribadeo. Pasadas las diez de la mañana, no se habían constatado incidencias y por poblaciones como Viveiro habían circulado las dos frecuencias previstas por los servicios mínimos hasta esa hora. La primera, a las ocho de la mañana en dirección a Ferrol, y la segunda, pasadas las diez, en dirección a Oviedo. Para las 12.44 horas está prevista la llegada de otro convoy en dirección a Ferrol, mientras que a las 21.09 saldrá otro, el último de la jornada, que terminará trayecto en Ribadeo. Fuentes del sector confirman que, en base a los servicios mínimos fijados por la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible (son del 65% en los trenes de media distancia), no habrá trenes en las horas centrales del día, ya que se eliminan los de las 12.45 y 17.29 en dirección a Oviedo, y los de las 16.09 y 19.40 hacia Ferrol.

Los trenes afectados

Tal y como recoge el decreto firmado por el Ministerio de Transportes consultable en la web de Renfe, la entidad pública ha decretado unos servicios mínimos del 65 % en media distancia y el 73 % en la alta velocidad (AVE) para el paro convocado durante los días 9,10 y 11, de febrero donde los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas.

Media distancia

Dentro de esta categoría, la línea A Coruña-Ourense tendrá servicio a las 05.50, 07.05, 08.12, 11.25, 13.35, 15.10, 17.15 y 21.00. En la otra dirección, funcionarán los de las 06.40, 07.50, 09.55, 12.40, 14.25, 15.30, 16.40, 19.00, 19.50. Paralelamente, en la conexión Vigo Urzaiz-A Coruña saldrán trenes de media distancia a las 05.08, 06.34, 08.00, 10.35, 13.40, 14.30, 16.30, 17.40, 18.15, 19.35 y 21.50. En la otra dirección, operarán convoyes a las 07.00, 08.00, 09.00, 11.06, 12.00, 13.35 14.05, 15.00, 17.00, 18.00 y 21.40.

En relación a la ciudad ferrolana, a las 12.40 saldrá el servicio A Coruña-Ferrol -14:15 en el sentido inverso-, a las 07.19 la frecuencia entre Oviedo-Ferrol -08.20 al contrario- y a las 06.55 la línea Ribadeo-Ferrol -19.05 al revés-.

Por otro lado, en la línea regional Vigo Guixar-A Coruña funcionarán los trenes con salida a las 09.15, 12.31, 15.00 y 20.28. A la inversa, circularán ferrocarriles a las 05.30, 09.39, 12.45, 15.39 y 19.08.

Larga distancia

En este caso, la línea A Coruña-Madrid (Chamartín) operará a las 05.14, 11.14, 15.54 y 19.33. En el sentido contrario, los regresos serán a las 08.25,14.40, 19.17 y 20.23. De la misma manera, las salidas desde la ciudad olívica, en la estación de Urzaiz, hasta la capital tendrán lugar a las 06.00, 09.44 y 17.25, realizándose el trayecto inverso a las 11.17, 16.05 y 18.06. Otro ejemplo es el del trayecto Lugo-Madrid (Chamartín), que saldrá a las 11.15 y cuyo regreso será a las 13.20.

Reuniones con Transportes

Los sindicatos reivindican un cambio estructural en la seguridad del sistema ferroviario español, tras los accidentes de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona), reclamando más inversiones y que no se externalicen los trabajos en empresas privadas. Durante la semana pasada los sindicatos representantes de los trabajadores mantuvieron tres reuniones con los máximos representantes del Ministerio de Transportes, pero ninguna tuvo éxito. Incluso se ha seguido manteniendo el diálogo durante el fin de semana, pero nada ha sido suficiente para paralizar la huelga que comienza hoy y que durará hasta la noche del miércoles, si no se llega antes a un acuerdo entre ambas partes. En las distintas reuniones que han mantenido con el ministerio, han arrancado algunas propuestas como una mayor inversión en mantenimiento, más contrataciones de personal en Adif y nuevas normativas que refuercen la seguridad ferroviaria. No obstante, las propuestas todavía no han convencido a los sindicatos, principalmente porque se trata de medidas que requieren el visto bueno del Ministerio de Hacienda, al implicar aumentos de gasto público.

A las 11 de la mañana hay convocada una nueva reunión en el Ministerio de Transportes con los sindicatos representantes de los trabajadores. El ministerio trata de buscar un acercamiento que frene el paro de tres días que pondrá en peligro la normal circulación de hasta 15.000 trenes.

Más de 1,3 millones de usuarios se verán afectados por la cancelación o los importantes retrasos que se acumularán en tres jornadas que se prevén complicadas para el sistema ferroviario. En alta velocidad se han suprimido 350 trenes, 272 de Renfe, 48 de Iryo y 30 de Ouigo. En media distancia, Renfe suspenderá 683 servicios en aplicación de los servicios mínimos del 65%. Y en Cercanías funcionarán solo el 50% de los trenes en hora valle y el 75% en hora punta. En Mercancías, solo circularán el 21% de los trenes.