El Sergas y la concesionaria del hospital de Vigo se juegan 29 millones en las tres sentencias anuladas

Ángel Paniagua Pérez
Ángel Paniagua VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Vista general del Hospital Álvaro Cunqueiro.
Vista general del Hospital Álvaro Cunqueiro. XOAN CARLOS GIL

El Tribunal Superior de Galicia tiene que volver sobre los casos sobre el Cunqueiro que el Supremo anuló porque el juez Villares no era imparcial

08 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El Tribunal Supremo acaba de anular tres sentencias que afectaban al hospital de Vigo porque el magistrado Luís Villares, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, formaba parte de la sala que juzgó los casos.

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con la suscripción digital PDF
Suscríbete 2 años por 25 solo 1€ al mes Quiero la oferta