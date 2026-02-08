El Sergas y la concesionaria del hospital de Vigo se juegan 29 millones en las tres sentencias anuladas
El Tribunal Superior de Galicia tiene que volver sobre los casos sobre el Cunqueiro que el Supremo anuló porque el juez Villares no era imparcial08 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El Tribunal Supremo acaba de anular tres sentencias que afectaban al hospital de Vigo porque el magistrado Luís Villares, del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, formaba parte de la sala que juzgó los casos.