Ana Pontón reivindica al BNG «como garante da defensa dos intereses de Galicia, goberne quen goberne»

De izquierda a derecha: el portavoz municipal del BNG en A Coruña, Francisco Jorquera; el diputado del partido en el Congreso de los Diputados, Néstor Rego; la portavoz del Bloque, Ana Pontón y la senadora Carme da Silva. BNG

«O BNG é a única forza que está poñendo a Galicia na axenda do Estado, sendo garante da defensa do seus intereses, goberne quen goberne», afirmó la portavoz nacional, Ana Pontón, quien recalcó que un diputado y una senadora del Bloque —Néstor Rego y Carme da Silva— son más útiles que el resto al servicio de las fuerzas estatales, porque estos últimos, cuando se trata de escoger entre defender a la comunidad gallega o sus directrices nacionales, «sempre acaban apostando polos seus partidos».

Durante un acto celebrado en A Coruña, Pontón advirtió que lo único que demuestran las fuerzas estatales es su alternancia «na discriminación a Galiza», diciendo una cosa cuando están en la oposición y haciendo la contraria cuando están en el gobierno, lo que trae siempre el mismo resultado, «a discriminación e o agravio» a los gallegos, afirmó, para ejemplificar esta actitud discriminatoria con la AP-9, que calificó de «exemplo de manual». Sobre este tema, la portavoz criticó la postura del PP porque «vendeu a autoestrada a prezo de saldo a empresas amigas», luego aprobó «unha ampliación ilegal da concesión», que es la que obliga a los gallegos a seguir pagando peajes y, posteriormente, ya no es que no transfiriese la AP-9, es que incluso «vetou o debate e só se puido levantar porque se demostrou que era inconstitucional. Agora vemos como ese Partido Popular, que é responsable de toda esta situación rásgase as vestiduras fala do agravio desta autopista».

Estrategia política

«Galicia non necesita confrontación estéril e inútil, senón a defensa firme dos seus intereses e capacidade de negociación con intelixencia, con firmeza e con coherencia fronte ao Goberno do Estado, que é o que está facendo o BNG», detalló Pontón, y subrayó que esta estrategia viene avalada por los resultados obtenidos gracias al trabajo en el Congreso y en el Senado. En la misma línea, destacó el trabajo del Bloque para acabar con la discriminación de que la comunidad gallega sea una de las pocas zonas del Estado donde no hay un tren de cercanías.

Tanto Pontón como Rego criticaron la actitud de Renfe al no ofrecer alternativas ante la suspensión del servicio ferroviario en Galicia por el temporal. «Nunha situación de alerta meteorolóxica é fundamental ser prudente, non criticamos que se suspendesen os servizos, pero o que non é aceptábel é que non ofrezan ningún tipo de alternativa e que deixen á xente tirada sen poñer alternativamente transporte por estrada», coincidiendo con la postura de la Xunta.

«Avances prácticos»

El diputado del BNG en el Congreso, Néstor Rego, señaló que los acuerdos de investidura fueron «avances prácticos para Galicia e que quedase fixada unha axenda clara de cales eran as necesidades urxentes para avanzar». Además de los acuerdos conseguidos por la organización nacionalista, Rego destacó el criterio político de su grupo: «Se do BNG depende, no Estado español ou na Galiza non vai gobernar nunca a dereita ou a ultra dereita sen que implique dar un cheque en branco a ninguén».

Por su parte, la senadora Carme da Silva contrapuso el papel del BNG en las Cortes del Estado consiguiendo cuestiones tangibles y un PP que, por el contrario, emplea incluso su mayoría absoluta en la cámara alta para que los gallegos tengan menos derechos. Ejemplificó esta cuestión con la tramitación de proyectos de leyes como la de atención a la clientela o la ley de Movilidad, donde los populares llegaron «a tachar Galiza» en una disposición adicional introducida por el BNG en el Congreso respecto a las cercanías ferroviarias.