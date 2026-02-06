La Xunta acusa a Renfe de dejar «abandonados» a miles de pasajeros
GALICIA
«Estamos completamente seguros de que esta situación non se daría en ningunha outra comunidade, moito menos co que está a pasar en Cataluña», afirmó el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo06 feb 2026 . Actualizado a las 13:40 h.
Tras la suspensión de todos los servicios ferroviarios con origen o destino Vigo, así como las conexiones entre Ourense y Santiago, y la falta de alternativas ofrecida a los viajeros afectados por las cancelaciones, la Xunta acusó a Renfe de dejar «abandonados» a miles de pasajeros, considerando que hay detrás problemas de mantenimiento. «Dinos -Renfe- que como non son capaces de garantir a totalidade dos billetes que teñen vendidos, deciden non garantir ningún. É dicir, que como non son capaces de pór todos os autobuses necesarios para cubrir todos os billetes vendidos, deciden que non hai ningún autobús», afirmó el conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo.
Paralelamente, el conselleiro aseguró que la Xunta sí que reaccionó con el refuerzo de la mayor parte de las líneas de autobuses del Eje Atlántico para dar «cabida á maior parte dos pasaxeiros. Estamos completamente seguros de que esta situación non se daría en ningunha outra comunidade, moito menos co que está a pasar en Cataluña». Al hilo de esto, Calvo censuró que Renfe le pida a la Xunta que certifique por escrito que los autobuses pueden circular por la AP-9, una infraestructura que, tal y como recordó, «é titularidade do propio Ministerio».
Más en profundidad, Calvo argumentó que la situación en la que Renfe tiene a Galicia «non é só cuestión destos últimos días», en los que se han suspendido distintas frecuencias, sino que se lleva padeciendo meses, en los que «hai información que se transmite de forma tardía e, en moitos casos, é inexistente».
«Queremos denunciar este trato de Renfe», afirmó el conselleiro, asegurando que la Xunta es consciente de que «está chovendo moitísimo», pero sostuvo que lo que hay detrás «é unha falta de mantemento que se leva padecendo meses con trens que paran e que chegan tarde», concluyó.