Os expertos demandan máis recursos para os servizos de normalización e para os equipos de dinamización da lingua

Imaxe da manifestación do Día das Letras Galegas do 2024, en Santiago. Sandra Alonso

Os encontros celebrados en outubro polo Consello da Cultura Galega conclúen que é necesario mellorar a financiación e propoñen derrogar o decreto do plurilingüismo 

05 feb 2026 . Actualizado a las 18:24 h.

Os servizos de normalización lingüística e os equipos de dinamización do galego que existen no país precisan de máis recursos para poder desenvolver todo o seu potencial. Esa é a conclusión á que chegaron unha vintena de especialistas que se reuniron en outubro nos XXII Encontros para a Normalización Lingüística organizados polo Consello da Cultura Galega. A conclusión dos especialistas é que os servizos de normalización e os equipos de dinamización, que existen dende hai máis de tres décadas, «resultan esenciais para a revitalización e o uso social do galego», pero precisan «dun cambio estrutural e de apoio económico» para poder desenvolver esas funcións.

Con respecto aos servizos de normalización dependentes de concellos e outras institucións, os expertos reunidos polo Consello da Cultura alertan da distribución territorial «profundamente desigual» e un estancamento na súa creación «nas últimas décadas» con orzamentos precarios, falta de persoal e sobrecarga de traballo. Para resolver esta situación, consideran «urxente» aprobar unha normativa supramunicipal que garanta a coherencia das políticas lingüísticas «no conxunto do territorio».

Carencias similares detectaron ao estudar a realidade dos equipos de dinamización da lingua que existen nos centros educativos. Neles, os especialistas destacan «numerosas debilidades estruturais e operativas», entre as que se atopan a falta de persoal, as carencias formativas e o desaxuste entre o tempo que se asigna aos profesores que forman parte dos equipos e o tempo que realmente lle acaban dedicando a esas tarefas. Como solución, as propostas saídas do encontro pasan por mellorar a oferta formativa dos docentes, por incrementar o número de horas destinadas a ese labor e por aumentar o orzamento. 

No eido educativo, os especialistas tamén propoñen «a derrogación» do chamado decreto do plurilingüismo —aprobado no 2010— por non ter contribuído «ao proceso de normalización lingüística». Nestes encontros, que o Consello da Cultura organiza dende 1993, estreáronse este ano unha nova xeración de mozos e mozas que, consideran dende o ente estatutario, «evidenciaron que as accións normalizadoras funcionan, rompen prexuízos e crean espazos seguros». 