Dolores Vilavedra: «O galego precisa medidas que deben xurdir sempre dende o consenso social»

JORGE NOYA SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Vilavedra, ás portas da sede do Consello da Cultura Galega no Pazo do Raxoi, en Santiago. SANDRA ALONSO

A escritora e investigadora coordinou o foro «Un país coa súa lingua», promovido polo Consello da Cultura Galega. Tras varios meses de traballo, presentaron un cento de propostas para promover o idioma

26 oct 2025 . Actualizado a las 05:00 h.

A escritora, profesora e investigadora Dolores Vilavedra (Vigo, 1963) traballou nos últimos meses na que coida que é «unha oportunidade histórica» para a lingua galega. Hai un ano, con ela como coordinadora do proxecto, o

