Roi Salgueiro, arquitecto e comisario do pavillón español en Venecia: «Estamos rodeados de mala arquitectura cara»
É profesor na Escola de Arquitectura do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e coedita Obradoiro, unha revista especializada04 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Vive e traballa entre os Estados Unidos e Galicia. Roi Salgueiro Barrio (A Coruña, 1975) é profesor na Escola de Arquitectura do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Xunto co tamén galego Manuel Bouzas, dirixiron o