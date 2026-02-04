Roi Salgueiro, arquitecto e comisario do pavillón español en Venecia: «Estamos rodeados de mala arquitectura cara»

Mila Méndez Otero
Mila Méndez

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Roi Salgueiro, arquitecto e comisario do pavillón español en Venecia.
Roi Salgueiro, arquitecto e comisario do pavillón español en Venecia. MARCOS MÍGUEZ

É profesor na Escola de Arquitectura do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e coedita Obradoiro, unha revista especializada

04 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Vive e traballa entre os Estados Unidos e Galicia. Roi Salgueiro Barrio (A Coruña, 1975) é profesor na Escola de Arquitectura do Massachusetts Institute of Technology (MIT). Xunto co tamén galego Manuel Bouzas, dirixiron o

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete