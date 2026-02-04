El Gobierno blindará la calidad de la FP limitando la apertura de centros privados

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, este miércoles en Madrid Matias Chiofalo | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que van a aprobar un real decreto para frenar la creación de centros de Formación Profesional privados que pueden convertirse en «chiringuitos» sin calidad, como ya hizo el año pasado con las universidades privadas. «Vamos a poner límites a la apertura de centros privados que no ofrezcan garantías suficientes para los alumnos de la FP», afirmó Sánchez durante la clausura en Madrid de la jornada Formación Profesional y empresa: la alianza que impulsa el futuro, si bien no concretó cuáles serán los requisitos que tendrán que cumplir las instituciones.

Sánchez valoró el éxito actual de la FP, pero alertó de que necesita un control ante el incremento de los centros privados, cuyas matriculaciones de alumnos han crecido el doble que las del sector público en los últimos años, y que pagan entre 3.000 y 9.000 euros por estudiar un ciclo. «Vamos a seguir blindando la calidad de la FP, como hicimos con las universidades. No rechazamos a las privadas, pero sí que algunas se conviertan en chiringuitos», señaló, insistiendo en que se trata de asegurar que quien imparta la formación lo haga «con estándares, exigencia y control».

Se trata de una medida similar al real decreto de creación, reconocimiento y autorización de universidades y centros universitarios que buscaba terminar con los «chiringuitos» y que todas las universidades, indistintamente de su localización, cumpliesen con unos estándares de calidad. Sánchez ya avanzó en verano que había llegado el momento de poner «orden y control» a la oferta de centros privados de Formación Profesional y puso sobre la mesa la creación de «un modelo integrado de autorización y supervisión» de estos centros con las comunidades autónomas.

El presidente del Gobierno explicó que el real decreto se someterá a consulta pública en los próximos dos meses. Sánchez también avanzó que van a abrir diez nuevos centros de excelencia de Formación Profesional a lo largo de este año: «Con más inversión, con mayor planificación, con más músculo público para asegurar que en todo el territorio de nuestro país haya una formación puntera conectada con la innovación y con las necesidades reales del tejido productivo español».

Un tercio de la oferta de FP es privada

Los estudiantes de FP, en todos sus grados (básico, medio y superior), suman casi 1,2 millones de alumnos y en los últimos cinco años han aumentado un 30 %, un crecimiento que se ha desplazado sobre todo hacia el sector privado, cuyos centros representan ya el 21 % del total. La última estadística del Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes señala que en el curso 2023-2024 había 4.099 centros docentes, 2.682 públicos y 1.417 privados, y que frente a los casi 760.000 alumnos de la pública, los de la privada rozaban los 400.000.

Desde el 2018, los centros públicos han crecido en cerca de 95, mientras que los privados han aumentado en otros 164 más, según señalan a Efe fuentes del ministerio. Otro informe elaborado por Comisiones Obreras con datos más recientes, indica que en el curso 2025-2026 la FP privada ha crecido a un ritmo del 20 %, mientras que la oferta pública solo se ha incrementado 0,2 puntos desde el 2018. También apunta que un tercio de la oferta de FP corresponde a centros de titularidad privada a nivel nacional, aunque existen diferencias significativas entre territorios. El País Vasco (43 %), la Comunidad de Madrid (37 %), Aragón (36 %) y Cataluña (35 %) son las comunidades con mayor peso de la FP privada en el curso 2024-2025. En Galicia representaba el 19 % de los alumnos.