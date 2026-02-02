El BNG propone crear una renta gallega de inclusión para reducir la desigualdad en Galicia

El viceportavoz parlamentario del BNG Luis Bará en rueda de prensa este lunes. BNG | EUROPAPRESS

Luis Bará, portavoz adjunto del BNG, denunció la «auténtica emerxencia social» en la que se encuentra Galicia, con casi el 44 % de la población al borde de la exclusión y, ante esto, anunció la propuesta de creación de una renta gallega de inclusión para hacer frente al aumento de la desigualdad y la precariedad en el país, según confirma el Informe Foessa (una radiografía exhaustiva y periódica sobre la desigualdad y el desarrollo social en España que impulsa Cáritas desde 1965). «Estamos ante unha auténtica emerxencia social que require unha resposta áxil e integral por parte da Xunta, que nega a realidade e pinta unha Galicia de cor de rosa, mentres que, nos últimos seis anos, a poboación en situación de vulnerabilidade pasou do 31,1 % ao 43,8 %. 1.182.000 persoas atópanse ao borde da exclusión», dijo el portavoz.

Bará remarcó que el informe muestra una realidad de precariedad y desigualdad creciente, «cunha pequena parte da sociedade cada vez máis rica e unha máis grande cada vez máis pobre, con dificultades para chegar a fin de mes, pagar o aluguer ou acceder a coidados e á saúde». Ante esto, según expresó, la Xunta mantiene en el cajón, desde hace casi cinco años, la modificación de la Lei de Inclusión Social. Para ayudar con este problema, el portavoz anunció que el Bloque registrará una proposición de reforma para la ley de inclusión que incluya la compatibilización del cobro de la renta de inclusión social de Galicia —risga— con el ingreso mínimo vital —IMV—, ya que «por si soas son prestacións insuficientes». El IMV solo alcanza al 51 % de las personas en pobreza severa y la risga redujo su cobertura a la mitad, pasando de 25.380 a 13.500 beneficiarios.

Con trabajo y casa, pero sin llegar a fin de mes: así es la nueva pobreza en Galicia Tamara Montero

Ante esto, el BNG propone crear una renta gallega de inclusión social y laboral, concebida como un rendimiento básico que englobe el conjunto de ayudas «presentes e futuras» para mejorar las condiciones económicas y sociales de las personas en riesgo de exclusión. Esta propuesta de los nacionalistas contempla dos modalidades de prestación: la renta básica de inclusión social y laboral —dirigida a personas que no disponen de ingresos laborales y cuya renta no alcanza el mínimo— y una renta complementaria de ingresos del trabajo para aquellos que, además del sueldo, tienen dificultades para hacer frente a gastos asociados a necesidades básicas.

Prestación de vivienda y tarjeta básica

Esta proposición del BNG incluye, también, una prestación de vivienda complementaria a las anteriores y la regulación de la tarjeta básica como recurso de emergencia para garantizar —mientras no se acceda a otras prestaciones— productos de primera necesidad. Además, tal y como explicó Bará, el Bloque propone diseñar programas específicos de lucha contra la pobreza dirigidos a hogares, colectivos sociales y personas en situación de vulnerabilidad.

La red que lucha contra la exclusión social en A Coruña Caterina Devesa

«É necesario deseñar novos instrumentos para facer fronte á realidade dramática que reflicte o informe Foessa», destacó el portavoz, contraponiendo la iniciativa de su partido, que se registrará en el Parlamento, a la «vagancia» y a la «insensibilidade» del Gobierno de Rueda.