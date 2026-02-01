Roi Fernández Añón, director de Augas de Galicia: «Los mayores problemas son por borrascas continuadas»
SANTIAGO
GALICIA
Dice que los medios actuales posibilitan controlar el riesgo y dar alarmas con tiempo incluso con grandes precipitaciones02 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
El director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón (A Coruña, 1979), insiste en que hay que mantener la «cautela», porque la naturaleza siempre tiene un componente imprevisible, pero los medios actuales posibilitan «controlar el