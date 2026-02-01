Roi Fernández Añón, director de Augas de Galicia: «Los mayores problemas son por borrascas continuadas»

Xosé Vázquez Gago
X. Gago SANTIAGO

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, en el centro de la imagen, durante una visita a las obras que se hicieron en el río Belelle (Neda) para evitar inundaciones.
Dice que los medios actuales posibilitan controlar el riesgo y dar alarmas con tiempo incluso con grandes precipitaciones

02 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón (A Coruña, 1979), insiste en que hay que mantener la «cautela», porque la naturaleza siempre tiene un componente imprevisible, pero los medios actuales posibilitan «controlar el

