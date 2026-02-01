Roi Fernández Añón, director de Augas de Galicia: «Los mayores problemas son por borrascas continuadas»

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón, en el centro de la imagen, durante una visita a las obras que se hicieron en el río Belelle (Neda) para evitar inundaciones.

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández Añón (A Coruña, 1979), insiste en que hay que mantener la «cautela», porque la naturaleza siempre tiene un componente imprevisible, pero los medios actuales posibilitan «controlar el