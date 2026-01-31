El día en el que los gallegos cumplen años

Carlos Punzón (Texto), Laura Placer (Gráficos) VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Imagen de archivo de un bebé en un hospital del Sergas
El 1 de enero es el de más nacimientos, aunque Navidad es la época con mayor procreación. Unas 6.500 personas comparten día con Rosalía de Castro, y 1.145 soplan velas cada 29 de febrero. Busca aquí con cuántos gallegos compartes cumpleaños

01 feb 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

El 1 de enero es con gran diferencia el día en el que más cumpleaños se celebran en Galicia: 9.205 nacidos en la comunidad soplan las velas a la vez que todos estrenamos año. Y

