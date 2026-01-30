Calvo hace un «último chamamento» al Gobierno para negociar el refuerzo de la policía autonómica

El conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, condecora a uno de los agentes de la unidad de policía adscrita a Galicia.

El Gobierno «ten tempo todas as semanas a facer cesións aos grupos independentistas, pero non para sentarse con Galicia e negociar unhas mellores condicións para a unidade de policía adscrita», criticó hoy viernes el conselleiro de Presidencia, Diego Calvo, que participó en el acto de entrega de medallas a los miembros de la unidad celebrado en la Academia Galega de Seguridade Pública de A Estrada.

Calvo hizo un «último chamamento» al Ejecutivo para negociar la cobertura de la plantilla del cuerpo, que tiene 150 vacantes. Afirmó que para prestar «servizos de calidade» es preciso contar con un «mínimo de axentes», y si el Gobierno no se abre a negociar, tendrán que centrarse en las actuaciones «exclusivas da unidade».

La Xunta ya restringió los servicios que presta la policía adscrita en los últimos meses, pero ha advertido que sin reemplazos no se podrán prestar servicios que no son parte de sus competencias originales, pero han sido incorporados mediante un convenio con el Ministerio del Interior, como la protección a víctimas de violencia machista.

El desacuerdo con el Gobierno tiene un fondo económico. El Ejecutivo quiere que la Xunta abone el 50 % de los costes de plantilla, como se acordó el año pasado con Andalucía. El Ejecutivo gallego advierte que esa decisión dispararía el coste de la unidad de 5 a 15 millones de euros anuales, y ha propuesto que se aplique de forma paulatina, sobre los agentes que se vayan incorporando a la unidad, pero no se ha llegado a un pacto.

En el acto celebrado en A Estrada, al que también asistieron el director xeral de Emerxencias e Interior, Santiago Villanueva; el director xeral de Defensa do Monte, Manuel Francisco, y el comisario jefe de la UPA, Jorge Rubal, recibieron un reconocimiento ceca de medio centenar de agentes. Se entregaron 30 cruces de plata al mérito policial por servicios extraordinarios en la lucha contra los incendios del verano o por la intervención en la dana de Valencia. Además de cruces de bronce y distintivos por los años de servicio prestados, se otorgaron también doce distinciones honoríficas a personas ajenas a la unidad por su colaboración.

Finalmente, se entregaron placas de reconocimiento colectivo por su labor durante la ola de incendios a la Brigada Galicia VII (Brilat), al Quinto Batallón de la Unidad Militar de Emergencias (UME) y a la Dirección Xeral de Defensa do Monte de la Consellería do Medio Rural.