El Tribunal Constitucional confirma su rechazo al recurso de la Xunta contra la ley de amnistía

Exterior del Tribunal Constitucional, en una imagen de archivo. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El Tribunal Constitucional (TC) desestimó también el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Xunta contra la ley de amnistía al «procés», ya que entiende que sus alegaciones son las mismas que las realizadas por otras comunidades autónomas presididas por el Partido Popular y a su vez rechazadas. Según informó la institución jurídica, la desestimación del recurso fue acordada en una sentencia de la que fue ponente la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán.

Entre los motivos argumentados para impugnar la ley, el Ejecutivo autonómico denunció que era incompatible con la «prohibición constitucional de amnistiar» y los principios como la seguridad jurídica, la igualdad o la separación de poderes, entre otros.

Por su parte, el Constitucional incidió en que las alegaciones de inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno de Rueda son «básicamente coincidentes» con las resueltas en la sentencia que ya avaló la amnistía el pasado junio, salvo en determinados aspectos.

La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño.