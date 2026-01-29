El Tribunal Constitucional confirma su rechazo al recurso de la Xunta contra la ley de amnistía
GALICIA
El Ejecutivo autonómico había impugnado la ley que perdonó el «procés», denunciando que era incompatible con principios como la seguridad jurídica, la igualdad o la separación de poderes29 ene 2026 . Actualizado a las 14:59 h.
El Tribunal Constitucional (TC) desestimó también el recurso de inconstitucionalidad que presentó la Xunta contra la ley de amnistía al «procés», ya que entiende que sus alegaciones son las mismas que las realizadas por otras comunidades autónomas presididas por el Partido Popular y a su vez rechazadas. Según informó la institución jurídica, la desestimación del recurso fue acordada en una sentencia de la que fue ponente la vicepresidenta del TC, Inmaculada Montalbán.
Entre los motivos argumentados para impugnar la ley, el Ejecutivo autonómico denunció que era incompatible con la «prohibición constitucional de amnistiar» y los principios como la seguridad jurídica, la igualdad o la separación de poderes, entre otros.
Por su parte, el Constitucional incidió en que las alegaciones de inconstitucionalidad formuladas por el Gobierno de Rueda son «básicamente coincidentes» con las resueltas en la sentencia que ya avaló la amnistía el pasado junio, salvo en determinados aspectos.
La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez Sancho, Enrique Arnaldo Alcubilla, Concepción Espejel Jorquera y César Tolosa Tribiño.