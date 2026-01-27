El Tribunal Constitucional mantiene la orden de busca y captura contra Puigdemont

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, en una imagen de archivo GLÒRIA SÁNCHEZ / EUROPA PRESS

Nuevo jarro de agua fría para Carles Puigdemont. El pleno del Tribunal Constitucional ha resuelto por diez votos contra uno rechazar las medidas cautelarísimas solicitadas por sus abogados al abrigo de la ley de amnistía, y mantener la orden de busca y captura contra el prófugo expresidente catalán vigente desde hace casi ocho años por declarar la independencia de Cataluña en octubre del 2017.

En la resolución, conocida este martes, el órgano de garantías entiende que levantar la orden de detención supondría anticipar el fallo sobre el fondo de los recursos de amparo planteados, además de causar un menoscabo del interés general, «pues existe un proceso penal abierto y referido a hechos provisionalmente calificados como delitos graves». El tribunal recuerda que la suspensión de los actos impugnados en amparo «constituye una excepción a la regla general de su ejecutividad» y que, por ello, «la posibilidad de suspensión solicitada ha de ser interpretada con carácter restrictivo».

En noviembre, Puigdemont pidió al TC la suspensión inmediata de las órdenes de busca, detención e ingreso en prisión impuestas por el Supremo contra él y dos de sus ex consejeros (Toni Comín y Lluís Puig).

El alto tribunal les había negado la amnistía meses antes, al considerar que los tres políticos fugados a Bélgica cometieron un delito de malversación no incluido en la norma del olvido penal del procés. Además de recurrir en amparo al Constitucional, que en junio avaló el redactado de la ley, los abogados de Puigdemont, Comín y Puig, solicitaron como medida cautelar dejar en suspenso la orden de detención contra ellos hasta que se resolvieran sus recursos. Lo hicieron después de conocer el dictamen del abogado general del TJUE, Dean Spielmann, que en sus conclusiones avaló la ley orgánica 1/2024, de 10 de junio, de amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña.

El jurista luxemburgués no solo enmendó el posicionamiento previo del abogado de la Comisión, contrario a la norma, sino que negó los argumentos del Tribunal de Cuentas y de la Audiencia, así como los de Sociedad Civil Catalana, una de las partes personadas, que acusa a 35 ex altos cargos de la Generalitat (incluidos los expresidentes Puigdemont y Mas) de malversar unos cinco millones de euros para organizar el referendo ilegal y la propaganda exterior del proceso. Tras el dictamen del abogado general, la Gran Sala del TJUE tiene previsto pronunciarse sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por los tribunales españoles en cuestión de semanas. Será entonces (y no antes) cuando el Constitucional español resolverá los recursos pendientes de los líderes del 1-O, según confirmó su presidente, el coruñés Cándido Conde-Pumpido. Una sentencia favorable abriría la puerta del retorno a España de Puigdemont, Comín y Puig.

Dos flecos más

Además, el pleno del TC ha abordado dos flecos más de la ley de amnistía, las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el TSJ de Cataluña y la Audiencia Provincial de Madrid. Por unanimidad, el tribunal ha rechazado ambos recursos, en una ponencia redactada por la magistrada María Luisa Balaguer Callejón, que ha aplicado la misma doctrina expuesta ya en junio del 2025.