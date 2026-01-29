Xosé Manuel Buxán, artista e decano de la Facultade de Belas Artes na UVigo: «A temática LGTB na arte é singular»
LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
O profesor inaugura o 30 de xaneiro no Museo de Pontevedra a exposición «San Sebastian, corpo de beleza e dor. Unha paixón privada»29 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Artista, comisario, profesor da Facultade de Belas Artes de Pontevedra (UVigo) e decano desde hai seis anos, Xosé Manuel Buxán (Guipúzcoa, 1964), inaugura o 30 de xaneiro no Museo de Pontevedra a exposición San Sebastian,