Xosé Manuel Buxán, artista e decano de la Facultade de Belas Artes na UVigo: «A temática LGTB na arte é singular»

Begoña Rodríguez Sotelino
Begoña R. Sotelino LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Xosé Manuel Buxán, decano de la Facultade de Belas Artes na UVigo.
Xosé Manuel Buxán, decano de la Facultade de Belas Artes na UVigo. Sergio Sueiro

O profesor inaugura o 30 de xaneiro no Museo de Pontevedra a exposición «San Sebastian, corpo de beleza e dor. Unha paixón privada»

29 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Artista, comisario, profesor da Facultade de Belas Artes de Pontevedra (UVigo) e decano desde hai seis anos, Xosé Manuel Buxán (Guipúzcoa, 1964), inaugura o 30 de xaneiro no Museo de Pontevedra a exposición San Sebastian,

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete