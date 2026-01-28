Telmo Martín reforma casi todo su gobierno tras la renuncia de Paula Martínez a su escaño

La corporación local de Sanxenxo, en una foto de archivo M.G.

El gobierno de Sanxenxo ha perdido en poco tiempo a dos de sus piezas clave, obligando a su alcalde a la mayor reestructuración desde la constitución de la actual corporación local. A la marcha de María Deza, que en octubre del 2025 se incorporó a la dirección de la Axencia Galega de Infraestruturas (AXI), este miércoles se le sumó la renuncia a su escaño por la concejala Paula Martínez, que tenía la responsabilidad de Hacienda, Economía y Personal El equipo de gobierno agradeció «la labor y dedicación de Martínez durante estos años» al frente de estas complejas áreas. La edila dimisionaria alegó motivos personales para abandonar el Concello.

El ejecutivo se ha tenido que reconfigurar casi al completo y queda de la siguiente manera. El alcalde, Telmo Martín, asume la competencia de Planificación Urbanística y Vivenda, áreas que hasta octubre dirigió María Deza.

Por su parte, la concejalía de Hacienda, Economía y Personal, que quedó vacante tras la renuncia de Paula Martínez, pasar ahora a dividirse en dos. Por un lado, la sustituta de María Deza en su escaño en la corporación local, Arabela Deza, se pone al frente de la concejalía de Hacienda. Asimismo, el sustituto de Paula Martínez y siguiente de la candidatura del PP de Sanxenxo y pendiente de tomar su escaño en un futuro pleno es Óscar Vilar, que ya fue concejal en el mandato anterior. Vilar ahora se ocupará de Economía y Personal.

Otros cambios de relevancia son un intercambio de concejalías. Elena Torres, hasta el momento concejala de Cultura y Eventos, pasa a ser edila de Seguridad Ciudadana, mientras que Xoán Pérez, que hasta ahora había tenido esta última concejalía, se ocupará de la anterior.

Otros cambios también destacados en el esquema orgánico del ejecutivo sanxenxino se refieren a las tres tenencias de alcaldía. En este sentido, el concejal de Deportes, Juventud y Voluntariado, Marcos Guisasola, ha sido nombrado primer teniente de alcalde. La concejala de Servicios Sociales y Mayores, Paz Lago, es la nueva portavoz del grupo municipal y también segunda teniente de alcalde. El concejal de Turismo, Juan Deza, es ahora tercer teniente de alcalde.

Por su parte, no hay cambios en Educación, área de la que seguirá al frente Nati Parada; ni en Mantenimiento, Servicios y Medio Ambiente, de la que continuará siendo responsable Yago Torres.

La corporación de Sanxenxo ha visto en estos últimos meses también cambios de dos de los tres ediles del BNG, con la marcha de Fran Leiro y Tamara Castro, y su sustitución por Adrián González y Estrella Martínez.