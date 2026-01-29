Cambios en primaria: al menos 400.000 gallegos tendrán otro médico de familia

PACO RODRÍGUEZ

Cambios de cara en las consultas de los médicos de familia. Los más asiduos a los centros de salud seguramente ya lo sabían, quienes pidieron cita la semana pasada se habrán enterado y otros lo harán en los próximos días. Y es que estas semanas confluyen la toma de posesión de los 267 profesionales que han conseguido plaza en el último concurso oposición con el traslado que realiza anualmente la Consellería de Sanidade, en el que eligieron un nuevo destino 166 facultativos de centros de salud. Esto supone un movimiento en los cupos de miles de pacientes gallegos, aunque la cifra exacta es complicada porque a los 166 que se desplazan hay que sumar los 166 que ocupan esos puestos, lo que provoca cambios en cadena, teniendo en cuenta que unas plazas las ocuparán los opositores que acaban de aprobar y otros médicos que asumen una interinidad o un contrato temporal.

Lo que es evidente es que el número de facultativos que cambian de consulta superará los 332, es decir, los 166 que han logrado un nuevo destino y quienes ocupan su puesto. Teniendo en cuenta que la ratio media en Galicia es de 1.226 pacientes por especialista, un mínimo de 407.000 usuarios van a estrenar médico estos días. Algunos los conocerán, porque hay profesionales que se desplazan a un cupo con mejor horario en el mismo centro, y otros recibirán a especialistas que vienen de cientos de kilómetros de distancia.

Sergio Cinza se desplaza a menos de seis kilómetros. Deja el centro de salud de O Milladoiro (Ames) por el ambulatorio más grande de Galicia, el Concepción Arenal de Santiago. Este especialista, miembro de la junta directiva de Semergen y jefe de estudios de la unidad docente de medicina de familia, vuelve adonde empezó. Y lo hace para quedarse ya hasta la jubilación: «Me formé aquí y siempre dije que aquí me iba a jubilar». Compartirá trabajo con quien fue su tutor cuando era residente, Enrique Nieto Pol, que sigue en el centro.

Han sido cuatro destinos como propietario —Malpica, Porto do Son, Milladoiro y ahora Santiago— a los que hay que sumar los múltiples contratos de sustitución y en el 061. «Pero esos ya no los cuento porque forman parte de la rueda», admite con humor. Estos días toca organizar agendas y conocer a sus pacientes, que en principio tienen un perfil diferente: «En Malpica y Porto do Son hay mucha gente mayor, así que noté diferencia con Milladoiro, una ciudad dormitorio con gente joven. La patología que atiendes cambia y pongo un ejemplo sencillo: en O Son tenía domicilios casi todos los días, y en Milladoiro habré tenido cinco en los más de tres años que estuve». Ahora volverá un poco al ritmo anterior, porque los cupos de Santiago están avejentados.

Cambiar de centro implica adaptarse a las nuevas rutinas: «Puede parecer una tontería, pero cada profesional tenemos nuestras manías y organizamos la agenda de una manera. Por otro lado, también cambia la forma de trabajar del centro. En este [por el nuevo] hay cuatro plantas, mientras que en Milladoiro ir a hablar con un compañero suponía un minuto». Del Concepción Arenal, en donde se formó como residente hace años, guarda grandes recuerdos: «Por eso siempre dije que volvería. Es cierto que pueden pasar muchas cosas, pero este va a ser mi último destino», concluye Cinza.