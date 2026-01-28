El Gobierno dice a los sindicatos que la oposición investigada por la Fiscalía «no se ha paralizado»

Jorge Noya
JORGE NOYA REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA

MARCOS MÍGUEZ

Seguridad Social propondrá medidas para «la integridad» de otros procesos; los afectados exigen explicaciones oficiales

29 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Las oposiciones a administrativo del Ministerio de Seguridad Social que investiga la Fiscalía Provincial de A Coruña por presuntas irregularidades siguen su curso habitual y se procederá al nombramiento de los funcionarios que obtuvieron la

