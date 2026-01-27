Tráfico pone en marcha el registro que obliga a asegurar los patinetes eléctricos
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA
La norma que identificará a los VMP entrará en vigor en los próximos días, cuando sea publicada en el BOE. La multa por circular con un patinete sin seguro va de 200 a 800 euros27 ene 2026 . Actualizado a las 16:27 h.
El Consejo de Ministros aprobó hoy martes el real decreto que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, que establece la obligación de inscripción de los vehículos de movilidad personal (VMP), grupo en