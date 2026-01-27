Tráfico pone en marcha el registro que obliga a asegurar los patinetes eléctricos

José Manuel Pan
José Manuel Pan REDACCIÓN / LA VOZ

Los patinetes eléctricos, como el de la foto, tendrán que ser registrados en la DGT. CESAR QUIAN

La norma que identificará a los VMP entrará en vigor en los próximos días, cuando sea publicada en el BOE. La multa por circular con un patinete sin seguro va de 200 a 800 euros

27 ene 2026 . Actualizado a las 16:27 h.

El Consejo de Ministros aprobó hoy martes el real decreto que regula el funcionamiento del Registro de Vehículos Personales Ligeros, que establece la obligación de inscripción de los vehículos de movilidad personal (VMP), grupo en

