Los nuevos propietarios de la AP-9 acuerdan repartirse 109 millones de euros en dividendos
VIGO / LA VOZ
GALICIA
Una junta general aprobará este viernes una compensación de deuda de casi 462,7 millones de euros28 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Itínere, empresa matriz de la concesionaria de la autopista AP-9, ha acordado repartir por primera vez en su historia dividendos entre su accionariado. Este hito coincide con la nueva distribución societaria de la compañía, controlada