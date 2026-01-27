Los nuevos propietarios de la AP-9 acuerdan repartirse 109 millones de euros en dividendos

Carlos Punzón
C. PUNZÓN VIGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Peaje de la AP-9 en Vilaboa, en una imagen de archivo
Peaje de la AP-9 en Vilaboa, en una imagen de archivo XOAN CARLOS GIL

Una junta general aprobará este viernes una compensación de deuda de casi 462,7 millones de euros

28 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Itínere, empresa matriz de la concesionaria de la autopista AP-9, ha acordado repartir por primera vez en su historia dividendos entre su accionariado. Este hito coincide con la nueva distribución societaria de la compañía, controlada

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con un 85% dto.
Suscripción PDF 2€/mes durante 12 meses Suscríbete