Reino Unido endurecerá los requisitos para entrar al país a partir de febrero

Santiago Garrido Rial
S. G. RIAL CARBALLO / LA VOZ

Viajeros, esperando para desplazarse al aeropuerto de Heathrow, en Londres, en una imagen de archivo.
Viajeros, esperando para desplazarse al aeropuerto de Heathrow, en Londres, en una imagen de archivo. ANDY RAIN | EFE

La ETA, el permiso electrónico para viajar, tendrá que estar autorizado. No llegará con haberlo solicitado, como ocurría hasta ahora

26 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La entrada en el Reino Unido solo podrá hacerse con la autorización electrónica de viaje (ETA, por las siglas en inglés), ya concedida, a partir del 25 del próximo mes de febrero. Esta advertencia puede

