Casi dos mil aspirantes se examinan este sábado en Santiago de las pruebas de formación sanitaria especializada

Las pruebas de formación sanitaria especializada examinan este sábado a 35.503 personas y 1.930 lo harán en Santiago, distribuidas en distintas facultades, tras anular el Ministerio de Sanidad la sede de Vigo. El examen arranca a las 14 horas y el llamamiento de los aspirantes a las 13.30. Debido al retraso en la publicación de los listados definitivos, los estudiantes que figuren como no admitidos podrán presentarse a la prueba exactamente igual que el resto de candidatos, siempre que hayan presentado o vayan a presentar un recurso de alzada. El ministerio ha publicado las instrucciones de esa jornada en la que participarán más de dos mil personas ayudando en la organización, entre delegados de centro, interventores, vocales de las mesas de examen y miembros de las comisiones calificadoras.

La prueba consta de 200 preguntas más diez de reserva y durará cuatro horas y media, es decir, hasta las 18.30. Cada respuesta correcta suma tres puntos y cada fallo resta uno, y no se permitirá el uso de dispositivos electrónicos, que deben apagarse desde el inicio del llamamiento hasta la recogida de las respuestas.

Los aspirantes tienen 12.336 plazas repartidas entre las distintas titulaciones: Medicina, Enfermería, Química, Farmacia, Física, Biología y Psicología. La proporción, sin embargo, es muy diferente, y mientras en el mir hay unos 17.000 aspirantes para 9.276 plazas, es decir, más de una por cada dos candidatos, en el PIR (Psicología), hay solo 280 para unos 4.000 titulados. En Galicia habrá 682, la cifra más alta de la historia, y por primera vez se convocarán plazas de medicina de urgencias y emergencias, seis en concreto.