Alertan de un incremento de hospitalizaciones de bebés de menos de 3 meses por caídas

La Voz REDACCIÓN

Cuatro mujeres pasean con sus hijas y carritos de bebés, en Lugo, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

Solo en los últimos meses se han atendido tres casos de traumatismos craneales en Santiago y Barbanza. El Sergas alerta de la distracción que provocan teléfonos móbiles y redes sociales

23 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

Sanitarios de la unidad de cuidados intensivos de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago advierten de un incremento en los ingresos de lactantes menores de tres meses como consecuencia de traumatismos craneales «por caídas

