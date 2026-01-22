Alertan de un incremento de hospitalizaciones de bebés de menos de 3 meses por caídas

Cuatro mujeres pasean con sus hijas y carritos de bebés, en Lugo, en una imagen de archivo. ALBERTO LÓPEZ

Sanitarios de la unidad de cuidados intensivos de pediatría del Hospital Clínico Universitario de Santiago advierten de un incremento en los ingresos de lactantes menores de tres meses como consecuencia de traumatismos craneales «por caídas