La Xunta recibe solo este miércoles más de 1.000 peticiones para rehabilitar viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes

Imagen aérea del concello de Negueira de Muñiz, el menos poblado de Galicia. FOTO MANUEL

La Xunta recibió en las primeras horas de este miércoles 1.035 peticiones de ayudas para rehabilitar viviendas en concellos de menos de 5.000 habitantes. Según explican en un comunicado, la Consellería de Vivenda e Planificación de Infraestruturas activó, a las 9 horas, el plazo para solicitar estas nuevas subvenciones, que finalizarán el 1 de septiembre o cuando se agote el crédito presupuestario. A las 13 horas se habían registrado en la provincia de Lugo 373 peticiones; en la de Ourense, 230; en la de Pontevedra, 167; y en la de A Coruña, 265.

La Xunta destina a esta convocatoria un presupuesto bianual de cinco millones de euros con fondos autonómicos que podrán ampliarse si el número de solicitudes excede la cuantía. Estas aportaciones, que pueden alcanzar los 30.000 euros, están dirigidas a propietarios o usufructuarios de viviendas y locales situados en ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y tienen como requisito que la vivienda rehabilitada se destine como domicilio habitual y permanente. Bien de su propietario o en alquiler durante un mínimo de cinco años. Apuntan, además, que esta nueva línea es compatible con otras de la misma finalidad convocadas por la Xunta u otra administración: siempre y cuando las ayudas no superen el coste total de las actuaciones.

La ayuda cubrirá hasta el 75 % de las obras y en ella se incluyen trabajos de accesibilidad, conservación, habitabilidad, sostenibilidad y eficiencia energética. También están contempladas las actuaciones para la medición y la ejecución de obras que eviten la entrada de gas radón o las medidas que garanticen su eliminación del interior de las viviendas.

En el coste total de las actuaciones subvencionables se pueden incorporar los honorarios de la redacción de los proyectos, los informes técnicos y certificados necesarios, y los gastos que se deriven de la tramitación administrativa. A su vez, se pueden incluir los gastos derivados de impuestos, tasas y tributos que estén justificados.