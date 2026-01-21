El Parlamento de Galicia rechaza la comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer en Santiago y Ourense

El interior del edificio principal de los juzgados de Santiago, que alberga la nueva sala de violencia sobre la mujer XOAN A. SOLER

A principios de este año entró en vigor la nueva ley de Justicia en las siete ciudades y, con ella, la comarcalización de las secciones de violencia sobre la mujer en los Tribunales de Instancia de Santiago y Ourense. Una decisión que abrió el debate sobre qué es mejor para las víctimas de violencia machista: recursos especializados o cercanos. Este miércoles el Parlamento de Galicia aprobó por unanimidad una proposición no de ley presentada por el BNG para revertir esa centralización de los asuntos de violencia de género y delitos contra la libertad sexual en estas dos ciudades, eliminando la competencia de otros 13 tribunales. Todas las fuerzas políticas del Parlamento votaron a favor.

La propuesta de los nacionalistas insta a la Xunta a que adopte las medidas necesarias, incluida la personación en los recursos judiciales ya interpuestos, para que la jurisdicción de estas secciones se circunscriba de nuevo exclusivamente a sus partidos judiciales originales, «garantindo unha Xustiza próxima, eficaz e que non revitimice as mulleres».

La medida tampoco gustó a los operadores jurídicos cuando se anunció, sobre todo a los abogados, que advertían de que se estaba alejando la Justicia de las víctimas. En Santiago se centralizarán los asuntos de violencia sobre la mujer de los partidos judiciales de Padrón, Negreira, Ribeira, Arzúa, Ordes, Noia y Muros. Afectando a 37 ayuntamientos, cuatro de cada diez de la provincia de A Coruña. En el caso de Ourense, la nueva unidad especializada atenderá los asuntos de los partidos judiciales de Ourense, Bande, Celanova, O Carballiño, Ribadavia, Verín y Xinzo de Limia. Todos, excepto los de O Barco de Valdeorras y A Pobra de Trives. En cifras, esta decisión conllevará la centralización de la actividad de 74 de los 92 concellos; ocho de cada diez.

El diputado del BNG Iago Tabarés insistió en que se trata de una medida «altamente prexudicial que atenta contra o equilibrio territorial» porque elimina servicios de Justicia en el medio rural y compromete el funcionamiento de la Administración de Justicia al abocar «á saturación das unidades xudiciais de nova creación».

Para el nacionalista, el punto más grave de la comarcalización es la revictimización de las denunciantes, que se ven obligadas a desplazarse «máis de cen quilómetros» en momentos críticos para realizar reconocimientos o diligencias, abandonando su zona de confianza. Tabarés criticó esta decisión del Gobierno, pero también lamentó que la Xunta «sorprendentemente non expresou disconformidade algunha».