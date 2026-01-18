José Ramón Gómez Besteiro, secretario xeral del PSdeG: «Ni me sentí acosado ni pensé dimitir por el caso Tomé; nadie ha dicho qué se hizo mal»

Carlos Punzón
carlos punzón SANTIAGO / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

SANDRA ALONSO

«No hay ninguna aspereza que limar con la alcaldesa de A Coruña, hay una posición y otra»

18 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La denuncia por acoso sexual que hizo caer a José Tomé Roca de la presidencia de la Diputación de Lugo reabrió al cierre del 2025 las consustanciales heridas del socialismo gallego y tambaleó su sensible

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€