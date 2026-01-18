Así era el mapa de la alta velocidad europea ideado en 1986 y que excluía a Galicia
Poco después de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, la Comisión planificó una primitiva red ferroviaria para fraguar una unidad real18 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
La Comisión Europea daba hace unos meses un paso más en su idea de que la vertebración territorial a través de una red ferroviaria de altas prestaciones será clave para avanzar en la unión política