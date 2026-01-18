Así era el mapa de la alta velocidad europea ideado en 1986 y que excluía a Galicia

Pablo González
pablo gonzález REDACCIÓN / LA VOZ

GALICIA · Exclusivo suscriptores

Primer mapa de una futura red de alta velocidad europea, creado en 1986
Primer mapa de una futura red de alta velocidad europea, creado en 1986 Comisión Europea

Poco después de la entrada de España en la Comunidad Económica Europea, la Comisión planificó una primitiva red ferroviaria para fraguar una unidad real

18 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

La Comisión Europea daba hace unos meses un paso más en su idea de que la vertebración territorial a través de una red ferroviaria de altas prestaciones será clave para avanzar en la unión política

Contenido exclusivo para suscriptores
Continúa leyendo con tu suscripción WEB
Mensual 1€/mes

Antes 8,95€
Anual 24€/año

Antes 79€