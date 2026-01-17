El PSdeG se apoya en el aumento histórico de los testamentos vitales en Galicia para proponer un Observatorio de la Muerte Digna

Elena Espinosa, este sábado en el Parlamento de Galicia. PSDEG | EUROPAPRESS

El Grupo Parlamentario Socialista de Galicia registró en el Parlamento gallego una batería de iniciativas para mejorar el acceso, conocimiento y la aplicación efectiva de la prestación de ayuda para morir. Proponen crear un Observatorio de la Muerte Digna en la comunidad que haga de instrumento estable para el seguimiento, análisis y mejora de los procesos que giran en torno al final de la vida de las personas.

Esta iniciativa fue presentada por la diputada socialista Elena Espinosa a raíz de un dato que refleja un cambio profundo en la conciencia social: en el 2025 se registraron en Galicia 6.049 documentos de instrucciones previas o testamentos vitales. Más del doble que el año anterior. Un incremento sin precedentes que, para el PSdeG, no puede explicarse únicamente por factores administrativos o demográficos.

Los socialistas indican que este aumento está relacionado directamente con la mayor visibilidad social del derecho a una muerte digna, impulsada también por el trabajo de entidades de la sociedad civil y por personas que decidieron manifestarse en primera persona. «O que durante moito tempo foi un tema tabú pasou a ocupar un espazo central na conversa social grazas ao compromiso de persoas e colectivos que defenderon este dereito con valentía», señalan. En este contexto sitúan el caso de la activista viguesa Laura Fernández Abalde, integrante de la asociación Derecho a Morir Dignamente —DMD Galicia—, cuya historia contribuyó al debate público.

La propuesta del PSdeG recoge las conclusiones de los informes del Ministerio de Sanidad y de la propia Xunta, en los que ambos coinciden en advertir que la prestación de ayuda para morir sigue siendo desconocida por parte de la ciudadanía a pesar de los avances en los tiempos de resolución de los procedimientos. Por ello, los socialistas apuestan por crear un Observatorio de la Muerte Digna como herramienta de uso público que evalúe la aplicación de la ley, detecte posibles desigualdades territoriales, refuerce la formación del personal sanitario e impulse acciones de información dirigidas a la ciudadanía. Incluido el fomento de los documentos de instrucciones previas.

Para Espinosa, «Non abonda con que un dereito exista: ten que ser coñecido, accesible e exercible en condicións de igualdade en todo o territorio». Defienden que Galicia dé un paso más y asuma con responsabilidad institucional una realidad que ya está presente en la sociedad gallega.La diputada advirtió que mirar hacia otra dirección o aplicar de manera mínima la ley no responde al cambio social que se está produciendo en la actualidad. «Cando miles de galegas e galegos deixan por escrito como queren ser tratados ao final da súa vida, a política ten a obriga de escoitar».