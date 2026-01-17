El Bloque exige a Rueda que aumente la financiación del Servicio de Atención no Fogar«Estamos nunha situación límite»

miniseries

Olalla Rodil, portavoz de Política Social del BNG en el Parlamento, denunció el riesgo de colapso del Servicio de Atención no Fogar (SAF) y reclamó al presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que «deixe de enredar». Quiere que este dé la orden de incrementar la financiación que reciben los ayuntamientos por la prestación de este servicio, ideado para atender a las personas dependientes. «Estamos nunha situación límite», avisó.

El Imserso señaló en sus últimos datos que entre enero y diciembre del año pasado, el SAF perdió 1.700 personas usuarias, tal y como subrayó Rodil, a la vez que crecen de manera continuada las listas de espera. «Quen máis sofre as consecuencias da infrafinanciación son as persoas dependentes e as súas familias, pero tamén as traballadoras do SAF, que seguen a soportar condicións laborais precarias, suxeitas a un convenio colectivo caducado desde hai máis dunha década», sostuvo.

«Algunhas auxiliares do SAF destinan 500 euros dos 800 que cobran de salario a pagar o combustible para ir ás casas» La Voz

«O Partido Popular leva case dous anos enredando con esta cuestión, prometendo un financiamento que nunca chega», denunció también la viceportavoz parlamentaria del Bloque, que acusó al Gobierno de Rueda de estar «deixando caer» este servicio mientras asfixia a los ayuntamientos. Lejos de incrementar la financiación del SAF, la Xunta está, según detalló la propia Rodil, recortando presupuesto mediante modificaciones de crédito, como sucedió el año pasado (17 millones de euros) o en el 2024 (18,5 millones). «O PP está deixando quebrar o SAF para substituílo por axudas asistencialistas, que se incrementaron en máis de 15.000», advirtió, en referencia a los bonos Cuidado en el Hogar, de poco más de 400 euros.

Quejas y soluciones

Por otro lado, la propuesta del Bloque para la situación del SAF pasa porque la Xunta incremente de forma inmediata y con carácter retroactivo desde el 1 de enero del 2025 la financiación y aporte 17 euros por hora aumentando de manera progresiva la cantidad hasta alcanzar los 20 euros por hora el próximo año. Tal y como recordó Rodil, la Xunta solo aporta 12 de los 23-24 euros por hora que se supone que cuesta el servicio. El BNG aprovechó para exigir al Gobierno de España que cumpla la Ley de Dependencia y aporte el 50 % de la financiación que le corresponde, en este caso, del SAF.