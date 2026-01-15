La Xunta convoca la décima edición de las BEME Máster y destina 2,55 millones para que 250 jóvenes completen su formación académica en Galicia

Imagen de la bienvenida a los beneficiarios del programa BEME junto a Alfonso Rueda en la convocatoria del 2023. DAVID CABEZÓN

El Diario Oficial de Galicia publicó este jueves la nueva convocatoria para el curso 2026-2027 de las Becas de Excelencia Juventud Exterior —BEME Máster—, promovidas por la Consellería de Emprego, Comercio e Emigración a través de la Secretaría Xeral da Emigración.

Un presupuesto total de 2,55 millones de euros permitirá a 250 jóvenes completar en la comunidad gallega su formación académica estudiando, en el próximo curso 2026-2027, alguno de los más de 95 másteres seleccionados por su mayor potencial de empleabilidad de las tres universidades públicas. Ubicada dentro de la Estrategia Galicia Retorna junto a otros programas, esta convocatoria de las BEME continúa una iniciativa que se aproxima a la cifra de 2.000 jóvenes retornados gracias de una inversión global de más de 15 millones de euros.

La edad media de los becarios retornados en las ediciones pasadas es de 29 años y proceden de más de 40 países —destacan Argentina, Venezuela, Uruguay, Brasil, Francia, Suiza, Alemania y Reino Unido—. Alrededor del 80 % de ellos manifestó su intención de permanecer en Galicia después de cursar los másteres con intención de incorporarse al mercado laboral.

Detalles de esta edición

Esta nueva edición vuelve a convocarse en régimen de concurrencia competitiva y está dirigida a jóvenes universitarios gallegos que residan fuera de Galicia desde hace más de dos años; a personas que hayan residido en Galicia de forma continuada durante cinco años y que tengan nacionalidad española antes de su emigración, descendientes por consanguinidad de una persona nacida en Galicia y gallegos con una titulación superior que quieran realizar un máster en alguno de los siete campus de las universidades públicas.

Por otro lado, quedan exentas de la convocatoria las personas que hayan resultado beneficiarias de la beca en convocatorias anteriores y que hayan causado baja o hayan renunciado a ella siempre que lo hicieran después del 15 de septiembre del año de la convocatoria correspondiente.

Los más de 95 másteres que se incluyen en la convocatoria pertenecen a las áreas de artes y humanidades, ciencias, ciencias de la salud, ciencias sociales y jurídicas, ingeniería y arquitectura. Todos ellos han sido seleccionados por su capacidad de inserción en el tejido productivo gallego, con especial atención en los sectores estratégicos. Estas becas, que oscilan entre los 8.000 y los 12.500 euros dependiendo de la región de procedencia y del número de créditos a cursar, cubren los gastos de matrícula, viaje, alojamiento y manutención en Galicia.

Las solicitudes se presentarán de forma obligatoria a través de medios electrónicos mediante el formulario normalizado accesible a través de la sede electrónica de la Xunta de Galicia —https://sede.xunta.gal— o en la dirección web https://bolsasexcelencia.xunta.gal. El plazo de presentación de las solicitudes comenzará este viernes y finalizará el próximo 30 de abril del 2026 a las 23.59 horas —hora peninsular española—, sin que en ningún caso pueda ser inferior a un mes.