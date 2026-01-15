Álvaro Santos relevará a António Cunha al frente de la región Norte de Portugal

Una familia paseando por Oporto, en una imagen de archivo VÍTOR MEJUTO

El conservador Álvaro Santos ha sido elegido nuevo presidente de la Comisión de Coordinación y Desarrollo del Norte de Portugal (CCDR-Norte) tras imponerse al candidato independiente António Cunha, que ocupó el cargo desde el 2020 y que optaba a la reelección.

Hasta que se implantó el nuevo sistema de elección, en el 2020, los presidentes de las CCDR eran nombrados por el Gobierno. Entonces, Cunha se convirtió en el primer líder de la CCDR-Norte elegido por votación, en la que participan los 4.126 mandatarios locales de los municipios norteños.

En virtud de un pacto entre conservadores y socialistas, que estipula que cada CCDR será dirigida por el aspirante del partido con mayor representación a nivel local, Cunha fue el único candidato en el 2020.

Sin embargo, en esta ocasión, y tras recibir mensajes de apoyo por parte de varios alcaldes de la región y un manifiesto a su favor firmado por 50 personalidades de la política, Cunha desafió el acuerdo y avanzó con una candidatura independiente.

Finalmente, un 60 % de los votos fueron para Santos, ingeniero que venía de ser nombrado vicealcalde de Gaia en septiembre, pero que dejó el puesto tras ser propuesto por el primer ministro y líder conservador, Luís Montenegro, para dirigir la CCDR-Norte.

Esta región fue la única en la que el cargo estaba disputado, pues en las otras cuatro solo se presentó el candidato del partido mayoritario a nivel local: los conservadores liderarán el Norte y el Centro, mientras que los socialistas se quedan con la región de Lisboa, Alentejo y Algarve.

Las CCDR son un tipo de entidad pública regional sin carácter ejecutivo y orientadas a promover la cohesión territorial, descentralizando labores de la Administración central. Cuentan con siete vicepresidentes: uno, elegido junto al presidente, otro por un consejo regional de organizaciones civiles, y los otros cinco, nombrados por el Gobierno.

Además, el presidente de la CCDR-Norte comparte la presidencia rotatoria de la Agrupación Europea de Cooperación Territorial de la Eurorregión Galicia-Norte de Portugal con el presidente de la Xunta de Galicia.