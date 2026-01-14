La huelga de autobuses en la provincia de A Coruña contagia a otras zonas de Galicia

Imagen de la estación de Santiago sin autobuses SANDRA ALONSO

El sector del transporte de viajeros de la provincia de A Coruña secundó este martes una nueva jornada de paros para exigir «avances» en la negociación del convenio colectivo, que lleva cuatro años sin renovarse y está «desfasado». Los paros convocados por los sindicatos CC.OO., UGT y CIG continuarán los días 16, 19, 20 y 23 de enero, y amenazan con huelga indefinida desde el 2 de febrero.

El problema es que los paros no solo están afectando a la provincia en la que se convocaron, sino que están contagiando a otras zonas por el efecto de los piquetes informativos en aquellos trayectos que son interprovinciales. «Los usuarios de la línea Vigo-Pontevedra, gestionada por la empresa Monbus, nos vemos afectados por la huelga de transportes en A Coruña. ¿Cómo es esto posible si la huelga es a nivel provincial y nosotros estamos en otra provincia? La empresa omite los servicios alegando que no pueden salir desde allí por la huelga. Si preguntas en información no la dan: los empleados dicen desconocer cuáles son los servicios afectados», explicaba una usuaria en una comunicación remitida a La Voz de Galicia.

Trayectos interprovinciales

La Dirección Xeral de Mobilidade, dependiente de la Consellería de Presidencia, explica que se trata de un problema generado por los trayectos que se cubren en cada una de las concesiones. «No caso da conexión entre Vigo e Pontevedra, moitas das liñas que cobren este percorrido continúan ata paradas localizadas na provincia da Coruña, polo que poden verse afectadas pola convocatoria de folga», argumentan.

Por el momento, parece que Mobilidade no tiene la intención de mediar en este conflicto laboral, pese a los perjuicios que está ocasionando a los usuarios, obligados a buscar transportes alternativos. «A folga obedece a un conflito entre a patronal e os traballadores, que non teñen ningún vínculo laboral coa Xunta. Afecta ao persoal ao que se lle aplica o convenio de transporte de viaxeiros por autobús por estrada da provincia coruñesa», aducen, al tiempo que recuerdan que el lunes solicitaron a la Delegación del Goberno «a presenza das forzas e corpos de seguridade para garantir o cumprimento do servizos mínimos».