Besteiro califica de «burla dramática» para Galicia que Rueda carezca de alternativa y se limite a obedecer al PP de Madrid
GALICIA
El líder del PSdeG, que cree que la propuesta de Hacienda es mejorable, afea al Gobierno gallego que «hoxe rexeiten unha proposta que garante 587 millóns para Galicia, por riba dos 500 millóns que reclamaban hai dous meses»14 ene 2026 . Actualizado a las 16:53 h.
El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha calificado este miércoles como una «burla dramática» para Galicia que Rueda carezca de alternativa al modelo de financiación autonómica propuesto por el Gobierno central y se limite «a facer o que manda o PP de Madrid». A pesar de que abren la puerta a ajustes, los socialistas gallegos mantienen así su defensa de la propuesta de Hacienda, a diferencia de lo expresado por sus compañeros de partido en otra comunidades, más críticos con la reforma del modelo, como es el caso, por ejemplo, de Asturias, Castilla y León y Castilla- La Mancha. Besteiro recordó desde Lugo que Alfonso Rueda «ten a responsabilidade de defender os intereses do noso país» y advirtió de que los populares no tienen un modelo alternativo. «Fronte aos que defenden o modelo do concerto en contra da inmensa maioría dos galegos e das galegas, e o PP que carece de alternativa, cumpre traballar coa proposta posta enriba da mesa polo Goberno central e entrar na negociación para mellorar os resultados para Galicia», ha defendido el secretario xeral del PSdeG que le ha exigido a Rueda que se siente a negociar la propuesta con el Gobierno y el resto de comunidades.
Para el líder de los socialistas gallegos, la propuesta presentada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera «apunta boa letra, e agora hai que afinar a música». En este sentido, Besteiro recordó que el Estado «pon máis cartos, máis recursos e unha capacidade maior de ampliación para tódalas comunidades autónomas», pero puntualizó que toca «non dalo por ben feito» sin discutir y negociar porque, sostuvo, «a proposta para Galicia é mellorable».
Besteiro sí argumentó que lo que sí supone la reforma del modelo es una mejora de 587 millones de euros adicionales para Galicia en el 2027, cantidad que se sitúa por encima de los 500 millones que «reclamaba o conselleiro de Economía o pasado mes de novembro».