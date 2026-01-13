La tormenta perfecta en urgencias: esperas en atención primaria y alta ocupación en las plantas de hospital
SANTIAGO / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
Los urgenciólogos denuncian que hay pacientes en sus servicios aguardando días por una cama13 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Que en determinadas épocas del año crece la presión asistencial en urgencias por el incremento de las patologías respiratorias no es una novedad, por eso los responsables de los servicios de urgencias de los hospitales