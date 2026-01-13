El PPdeG propondrá al exconselleiro Julio García Comesaña como secretario de la Mesa del Parlamento

Julio García Comesaña y Ethel Vázquez en una imagen del 2023, como conselleiros de Sanidade e Infraestruturas

El Grupo Parlamentario Popular propondrá al exconselleiro de Sanidade Julio García Comesaña como nuevo secretario de la Mesa del Parlamento de Galicia. Sustituirá a la también exconselleira, en este caso de Infraestruturas, Ethel Vázquez, que renunció a su acta en la Cámara gallega a finales del año pasado para regresar a su puesto de funcionaria en Augas de Galicia.

La elección tendrá lugar en el primer pleno de este nuevo período de sesiones, que se desarrollará en dos semanas (entre los días 27 y 28 de enero). Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidade de Santiago, García Comesaña tiene la especialidad sanitaria de Radiofísica Hospitalaria, así como el máster en Administración Sanitaria por la Escuela Nacional de Sanidad.

Fue conselleiro de Sanidade de la Xunta desde septiembre del 2020 hasta abril del 2024. Antes, en marzo del 2017, fue nombrado gerente del área sanitaria de Ourense, Verín y O Barco de Valdeorras, cargo que ocupó hasta septiembre del 2019, cuando pasó a ocupar la gerencia del área sanitaria de Vigo.

En la gestión sanitaria desempeñó los puestos de director de centro y director operativo en el Complexo Hospitalario Universitario de Vigo, de subdirector xeral de Ordenación Asistencial e Innovación Organizativa del Sergas y de director de Procesos Asistenciais de la Estrutura Organizativa de Xestión Integrada de Vigo.

Hasta ahora ejercía de viceportavoz del Grupo Popular en el Parlamento de Galicia y presidente de la Comisión 1ª, Institucional de Administración Xeral, Xustiza e Interior.