Campaña contra la violencia machista

El Ministerio de Igualdad incrementará la coordinación con las comunidades con más asesinatos machistas, a las que también ha pedido que refuercen los servicios de atención a las víctimas. Es una de las conclusiones del departamento en su informe tras el comité de crisis de la semana pasada, en el que se analizaron los casos de las mujeres asesinadas en los meses de noviembre y diciembre del año pasado (más un caso de septiembre).

En el documento se insiste en que, ante un caso de violencia machista, se denuncie; una petición que va más allá de las propias víctimas y se extiende también al entorno. Muestra de su importancia es que, de los 11 casos analizados, solo en dos había una denuncia previa, y una fue de oficio por la policía.

Una de las conclusiones del informe es que cuando los casos de violencia machista están en conocimiento del sistema policial, judicial e institucional, aumentan las posibilidades de la víctima para salir de la violencia y se reduce el riesgo de asesinato. Desde Igualdad también se recuerda la obligación de denunciar hechos delictivos de violencia de género de los que se tenga conocimiento. «No denunciar o no auxiliar a una víctima puede constituir un delito», advierten.

Esa coordinación con las comunidades con más asesinatos machistas servirá para estudiar el repunte de los casos y poner en marcha posibles mejoras. De los casos analizados en esos dos meses, cinco víctimas eran mujeres extranjeras con hijos, «lo que añade otro factor más de vulnerabilidad, al no poder salir de la situación de violencia por temor a las consecuencias que esto pudiera conllevar para sus hijos». Por eso, desde Igualdad instan a trabajar con las entidades y asociaciones de migrantes para que las mujeres conozcan todos los recursos disponibles. También cinco de once asesinatos se produjeron en la fase de ruptura entre agresor y víctima, y tres seguían viviendo juntos.