Solo 68 concellos están adheridos al sistema VioGén de protección a víctimas
REDACCIÓN / LA VOZ
GALICIA · Exclusivo suscriptores
En Galicia hay 6.155 casos activos por violencia machista. La vigilancia de las mujeres por la Policía Autonómica sigue en el aire, al no llegar Xunta y Gobierno a un acuerdo sobre la financiación de sus agentes10 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
En tan solo diez días del 2026, ya hay dos mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Pilar y Czarina, en Jaén y en Las Palmas, el 4 y el 5 de