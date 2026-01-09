Solo 68 concellos están adheridos al sistema VioGén de protección a víctimas

Sara Pérez Peral
Una manifestación por el 25N, en imagen de archivo
Una manifestación por el 25N, en imagen de archivo GUS DE LA PAZ

En Galicia hay 6.155 casos activos por violencia machista. La vigilancia de las mujeres por la Policía Autonómica sigue en el aire, al no llegar Xunta y Gobierno a un acuerdo sobre la financiación de sus agentes

10 ene 2026 . Actualizado a las 05:00 h.

En tan solo diez días del 2026, ya hay dos mujeres que han sido asesinadas por sus parejas o exparejas. Pilar y Czarina, en Jaén y en Las Palmas, el 4 y el 5 de

