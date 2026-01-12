Besteiro insiste en que actuaron correctamente en los casos de acoso y que nadie internamente propuso una alternativa

PSDEG | EUROPAPRESS

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha defendido este lunes en el Parlamento gallego que la principal conclusión del comité nacional que su formación celebró este sábado tras la crisis abierta por las denuncias por acoso contra varios cargos socialistas no admite muchas dudas: «A dirección actuou correctamente», dijo. Según explicó el líder socialista, en las más de cuatro horas que duró la reunión del máximo órgano entre congresos, en la que hubo medio centenar de intervenciones, nadie planteó una alternativa de actuación diferente a cómo se procedió. Besteiro hizo un balance positivo del comité, pero negó que se sienta reforzado, ni que haya servido para zanjar una crisis interna, a pesar de todo lo sucedido. El secretario xeral explicó que las investigaciones sobre los casos de acoso siguen su curso, pero que no tienen acceso a ellas.

Las voces críticas con la actual dirección cerraron filas el pasado sábado con la actual dirección ante la proximidad de las elecciones municipales, con lo que, de momento, el partido calma provisionalmente las aguas.

Este lunes, Besteiro ha comparecido para da cuenta de uno de los acuerdos del comité nacional del pasado sábado. Y ha anunciado que su partido está dispuesto a agotar todas las vías, incluida la judicial, para que la Xunta cumpla en materia de financiación local, porque los ayuntamientos gallegos, ha denunciado, están asumiendo competencias impropias por valor de 700 millones de euros. Competencias, ha dicho Besteiro, que son impuestas por la Administración autonómica.«Temos que lembrar que hai concellos que están a destinar 700 millóns ao Servizo de Axuda no Fogar», ha recordado el secretario xeral del PSdeG.

El líder de los socialistas ha lamentado que, mientras tanto, el Ejecutivo presidido por Rueda rechace una condonación de deuda autonómica equivalente a 4.010 millones de euros y siga sin explicar a los ciudadanos cuál es su propuesta en materia de financiación autonómica, además de rechazar los casi 600 millones de euros con los que contará Galicia a mayores en el 2027. Una cantidad, ha dicho Besteiro, que está sujeta a ajustes, con lo que ha dejado la puerta abierta a posibles mejoras. Besteiro también ha arremetido contra el Bloque por defender un modelo de concierto, que sería lesivo para Galicia.